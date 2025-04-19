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"Путінська параноя": експерт про ймовірний сценарій усунення президента РФ

Олексій Тесля
19 квітня 2025, 02:30
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Володимир Путін тактично може погодитися на певні домовленості зі США, не виключає Петро Олещук.
Трамп, Путин
/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Головне:

  • Путін переконаний у тому, що американці мріють його вбити
  • Путін постійно говорить про Каддафі - цей образ засів у його голові

Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук прокоментував ситуацію довкола переговорів США та РФ.

"Путін тактично може погодитися на певні домовленості зі Сполученими Штатами, але суто для того, щоб "розвести опонента", обдурити його. Тому Путін просто водитиме Трампа за ніс, щоб демонстративно показати його слабкість", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт говорить про те, що з американцями Путін не домовиться ще й тому, що переконаний, що американці "мріють його вбити і, таким чином, усунути від влади, як вони зробили, наприклад, із Каддафі".

"Путін постійно говорить про Каддафі - схоже, образ Каддафі міцно засів у його голові, що й формує путінську параною. У тому, що сталося з Каддафі, Путін звинувачує США - мовляв, Каддафі повірив американцям, пішов із ними на угоду, і ось що з ним сталося. Тому Путін буде вводити Трампа за ніс, щоб потім виставити його повним ідіотом", - додав Олещук.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною і країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що главі Білого дому Дональду Трампу варто приїхати в Україну, перш ніж продовжувати втілювати свій мирний план.

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Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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