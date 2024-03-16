Путінців вибивають із двох областей РФ: Буданов назвав мету російських повстанців

Російські добровольці діятимуть доти, доки їм вистачатиме сил, каже начальник ГУР.

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Кирило Буданов прокоментував перебіг бойових дій у РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, t.me/russvolcorps

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував хід активних бойових дій у прикордонних областях РФ.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, російські добровольці активізували силові дії і вже досягли певного успіху.

"Наскільки нам відомо, вони (повстанці РФ, - ред.) не збираються найближчим часом закінчувати. Вони будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сил у них достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі - побачимо з часом", - пояснив начальник ГУР.

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Водночас він звернув увагу на те, що збройна боротьба в прикордонних російських областях є "внутрішнім питанням" РФ.

"Це внутрішньодержавне питання (РФ, - ред.). Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися інші. Але, що одні росіяни, що інші", - додав Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Операція повстанців на території РФ

Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Нагадаємо, раніше в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковали відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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