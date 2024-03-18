На Україну налетить шторм: регіони засипатиме снігом, буде скажений вітер

Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності в Івано-Франківській області. Там можуть зійти снігові лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 19 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 19 березня буде сніжною. Синоптики прогнозують туман та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській області синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

У західних областях України швидкість вітру буде досягати 20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 19 березня / фото: ventusky

Погода 19 березня

В Україні 19 березня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують сніг у багатьох областях України. В Україні прогнозують ожеледицю та туман. Вітер в цей день буде південно-східний та північно-західний зі швидкістю 5-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.

"В західних областях сніг, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму вночі та вранці місцями туман; вітер південно-східний, 5-10 м/с ... Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (в Криму 1-6° тепла), вдень 4-9° тепла, на південному сході країни до 13°. В Карпатах вночі без опадів, вдень мокрий сніг; вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 19 березня в Україні буде сніжною та прохолодною. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до -2...+4 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 березня / фото: meteoprog

Погода 19 березня у Києві

У Києві 19 березня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 19 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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