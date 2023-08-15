Жданов розповів, які "сюрпризи" Україна може зробити для РФ на День Незалежності

Військовий експерт зауважив, що він не виключає сценарію, за яким ЗСУ просунуться до Азовського узбережжя до Дня незалежності.

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Жданов розповів про "сюрпризи" для РФ / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот з відео

На День Незалежності Україна не чекатиме "подарунків" від країни-агресорки Росії у вигляді ракетних ударів. Наша країна і сама може зробити "сюрприз" росіянам, вдаривши по Москві або Кримському мосту. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"До Кримського мосту ми дістаємо поки що тільки дронами, але, тим не менш, ми можемо організувати такі атаки, яких ворог не очікує. Необов'язково це буде Москва. Це можуть бути будь-які військові об'єкти на території Росії. Це болюче б'є по Російській Федерації", - підкреслив Жданов.

За його словами, усе буде залежати від нашого успіху на фронті і від передачі нам озброєнь. Якщо буде успіх на фронті, то ЗСУ будуть наближатися до Азовського узбережжя, і тоді ракети типу SCALP і Storm Shadow зможуть дістати до 145-ої опори Кримського моста, яка знаходиться вже біля кордону з РФ. А якщо найближчим часом Україна отримає німецькі Taurus із дальністю 550 км, то, як каже Жданов, українські захисники зможуть "багато куди" дістати.

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Військовий експерт зауважив, що він не виключає сценарію, за яким ЗСУ просунуться до Азовського узбережжя до Дня незалежності.

"Цей сценарій цілком ймовірний. Зараз трохи загальмувалася ситуація, тому що Росія кидає в бій все, що у неї є, прекрасно розуміючи значимість ліній оборони. За першу лінію оборони був важкий бій", - додав він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

РФ готує удар по Україні на День Незалежності

Раніше у Повітряних силах розповіли, чи чекати ракетного удару від ворогів на День Незалежності. Як зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські окупанти відомі своєю майже містичною тягою до різних дат, тому День Незалежності – 24 серпня – для них стане ще одним "скрепним" приводом завдати удару по Україні.

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що на День Незалежності України РФ готує удари по людних місцях. За словами Жданова, тиск на українське суспільство з тим, щоб примусити його до миру, Росія цілком може і буде чинити, щоб українці погодилися на мир за будь-яку ціну.

Окрім того, Жданов заявив, що напередодні Дня Незалежності України РФ націлилася на одне місто України. Окупанти хочуть відбити Куп'янськ Харківської області. Говорячи про ймовірність захоплення РФ Куп'янська, Жданов зазначив, що шанси у окупантів на це невеликі, але є.

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