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Путін став посміховиськом: диктатор несподівано дав Росії нову назву

Аліна Дембіцька
3 червня 2023, 20:08 оновлено 3 червня, 20:11
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Під час своєї промови російський диктатор обмовився і зробив вигляд, що так і планував.
Путин
Путін несподівано дав Росії нову назву / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на Раді Безпеки став посміховиськом. Глава Кремля обмовився і назвав країну-агресорку "Рахітською Федерацією". Відео конфузу вже розлетілося в Мережі.

Так, під час засідання, яке відбулося 2 червня, президент держави-терористки зробив заяву про те, що "вороги", мовляв, активно намагаються підривати стабільність в РФ. У своїй промові диктатор натякнув, зокрема, на ситуацію, що розгортається в Бєлгородській області.

Наприкінці своєї промови російський диктатор обмовився і зробив вигляд, що так і планував.

"Для Рахітської Федерації – ці питання надзвичайно важливі", - зазначив Путін.

Дивіться у нашому телеграм-каналі, як Путін обмовився:

Путін став посміховиськом: диктатор несподівано дав Росії нову назву
Путін несподівано дав Росії нову назву / скріншот

Таке висловлення диктатора викликало хвилю сміху, жартів та коментарів у соціальних мережах. Зокрема, у коментарях люди пишуть таке: " Вперше за стільки років правду сказав", "Цей двійник зламався, наступного разу перед камерою посадять іншого", "То федерація їхня не тільки фашистська та нацистська. Вона ще й рахітська. Сам фюрер сказав".

Путін став посміховиськом: диктатор несподівано дав Росії нову назву
Висловлення диктатора викликало хвилю сміху у соцмережах / скріншот

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін зараз поводиться, як загнаний звір, який боїться, що він втратить своє життя. Путін вдається до погроз ядерною зброєю саме тому, що він слабкий. Таким чином диктатор країни-агресорки РФ намагається показати, що він ще нібито має силу.

Раніше Главред розповідав, що Путін видав абсурдну заяву про війну в Україні. Президент країни-агресорки Росії виправдовує вторгнення до України. Він знову заявив, що за допомогою "СВО" він намагається зупинити "війну проти свого народу", яка триває 9-й рік.

Дивіться відео про замок Путіна у Африці:

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