Путін відмовляється Слухати російську розвідку після провалу окупації України - Focus

Володимир Путін / Reuters

З початку війни на території України, відносини між російським диктатором Володимиром Путіним і російською розвідкою стрімко погіршилися - через провал російської агресії в Україні. Про це повідомляє німецьке видання Focus.

Як зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалася з того, що Путін публічно принизив керівника зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Зокрема, вже через кілька тижнів стало відомо і про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ:

генерал Сергій бесіда та інший високопоставлений офіцер спецслужб були допитані і посаджені під домашній арешт;

заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврилова відправили у відставку.

Також Путін нібито перестав прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що сам знає набагато більше про Україну, ніж розвідники.

"Серед усіх людей в апараті безпеки, він, мабуть, прислухається тільки до Міністра оборони Шойгу і ще може до секретаря Ради Безпеки Патрушева", - підсумував Солдатов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за оцінками Західної розвідки, щодня в Україні близько 1000 російських солдатів гине або отримує поранення.

При цьому Росія застосувала в Україні вже 75% своїх боєздатних сил, з яких приблизно третина більше не боєздатні, писало американське видання The Washington Post.