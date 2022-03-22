Путін відмовляється Слухати російську розвідку після провалу окупації України - Focus

Також Володимир Путін нібито перестав прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що сам знає набагато більше про Україну, ніж розвідники.
З початку війни на території України, відносини між російським диктатором Володимиром Путіним і російською розвідкою стрімко погіршилися - через провал російської агресії в Україні. Про це повідомляє німецьке видання Focus.
Як зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалася з того, що Путін публічно принизив керівника зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.
Зокрема, вже через кілька тижнів стало відомо і про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ:
- генерал Сергій бесіда та інший високопоставлений офіцер спецслужб були допитані і посаджені під домашній арешт;
- заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврилова відправили у відставку.
Також Путін нібито перестав прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що сам знає набагато більше про Україну, ніж розвідники.
"Серед усіх людей в апараті безпеки, він, мабуть, прислухається тільки до Міністра оборони Шойгу і ще може до секретаря Ради Безпеки Патрушева", - підсумував Солдатов.
читайте такожОтруєння, хвороба, нещасний випадок: у РФ хочуть прибрати Путіна, знайшли наступника - розвідка
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за оцінками Західної розвідки, щодня в Україні близько 1000 російських солдатів гине або отримує поранення.
При цьому Росія застосувала в Україні вже 75% своїх боєздатних сил, з яких приблизно третина більше не боєздатні, писало американське видання The Washington Post.