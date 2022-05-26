Путін зганьбився: у госпіталі замість поранених військових зустрічався з підставними співробітниками ФСО

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Президент Росії Володимир Путін і глава міноборони РФ Сергій Шойгу відвідали військовий госпіталь в Москві.

У палатах госпіталю він зустрілися з молодими людьми в піжамах, яких прес-служба Путіна назвала "російські військовослужбовці, поранені в боях на території України".

Відео публікують державні ЗМІ. На кадрах одного з роликів Путін розмовляє з чоловіком в піжамі, який розповідає про те, що у нього росте дев'ятимісячний син. Путін у відповідь каже:"татом пишатися буде".

Звернемо увагу, що на кадрах замість "поранених солдатів ЗС РФ" впізнали співробітників ФСО під прикриттям.

При цьому одного з молодих людей, якого в госпіталі видавали за пораненого військового, раніше помічали серед простих людей під час інших масових заходів за участю Путіна.

Нагадаємо, раніше один з чиновників з оточення глави РФ посміявся над Путіним.

У той час як президента РФ зачитував з папірця, що прожитковий мінімум в Росії підніметься до 13 919 рублів. І один з кремлівських чиновників, що сидять на галерці, уїдливо прокоментував ці слова фразою " так багато!".

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