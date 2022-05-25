У Киргизстані на піку імені Путіна поставили український прапор

Володимир Путін і український прапор на піку його імені / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

У горах Киргизстану на піку імені російського диктатора Володимира Путіна альпіністи вивісили прапор України. Таке відео в Twitter виклала користувачка під ніком "Альпіністка з гілкою".

"Якщо в світі існує пік Путіна і український прапор, то їх зустріч неминуча. Хулігани підняли і повісили прапор на вершині, уявлення не маємо хто", - підписала вона

Довідка. Пік Володимира Путіна - гірська вершина в Киргизстані. Вона розташована в гірській системі Тянь-Шань. Розташована на півночі країни в Чуйській області. На честь російського диктатора пік назвали в 2011 році.

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Нагадаємо, раніше віллу дочки диктатора РФ Володимира Путіна Катерини Тихонової у французькому Біарріці прикрасили українськими прапорами.

Кадрами поділився український журналіст Михайло Ткач.

На знімках, крім звичайного українського прапора на флагштоку, видно ще щонайменше дев'ять намальованих фарбою. Вони з'явилися на колонах, металевому паркані і навіть на землі перед ним.

До слова, офіційно світу відомо про двох дочок президента РФ Володимира Путіна, які народилися в його офіційному шлюбі з Людмилою Шкребневою.

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