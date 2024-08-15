Путін стурбований через Курщину: в США сказали, чи натиснуть в Кремлі 'ядерну кнопку'

Російський диктатор Володимир Путін занепокоєний через події в Курській області. Проте США не спостерігають посилення ядерної риторики з боку Кремля. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час розмови з журналістами 15 серпня, пише "Голос Америки".
"Якщо він переміщує туди війська, то він певною мірою стурбований тим, що відбувається. Я не знаю, кваліфікується це як розпач чи ні, але він безумовно реагує на те, що відбувається в Курській області. Але ми не бачили і не чули жодної ескалаційної риторики, особливо щодо ядерної зброї, в останні дні", - сказав він.
Курбі також додав, що наразі США не мають потреб змінювати свою позицію стратегічного стримування у відповідь на можливі ядерні загрози.
Хто такий Джон Кірбі
Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.
Операція в Курській області - новини за темою
Нагадаємо, ЗСУ оточили райцентр Коренево в Курській області, наближаючись до села з півночі та півдня, повідомив експерт Юліан Рьопке. Українські війська активно наступають, захоплюючи населені пункти на схід від Суджі. Зокрема, ЗСУ просунулися на 3 км на схід і встановили контроль над селами Мирне, Бондарівка та Михайлівка.
Також 15 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на підконтрольній Україні території Курської області створено військову комендатуру під керівництвом генерал-майора Москальова.
Як повідомляв Главред, за добу українські війська просунулися від 500 м до 1,5 км та продовжують ведення наступальних дій. Загалом на території Курської області ЗСУ просунулися на 35 км і взяли під контроль 82 населених пункти.
Читайте також:
- Politico: США можуть передати Україні рідкісні ракети на 400 км: подробиці
- "Нейтралізовано дію ворога": комбат назвав найбільший плюс операції ЗСУ на Курщині
- "Територіями доведеться пожертвувати": у Путіна на ТБ закликали готуватися до гіршого
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред