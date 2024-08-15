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Путін стурбований через Курщину: в США сказали, чи натиснуть в Кремлі "ядерну кнопку"

Руслана Заклінська
15 серпня 2024, 23:33
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У США наразі немає причин змінювати власні розрахунки або позицію стратегічного стримування в питанні ядерних загроз, заявив Джон Кірбі.
Путін стурбований через Курщину: в США сказали, чи натиснуть в Кремлі 'ядерну кнопку'
Чи на тисне Путін на "червону кнопку" - відповідь США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін занепокоєний через події в Курській області. Проте США не спостерігають посилення ядерної риторики з боку Кремля. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час розмови з журналістами 15 серпня, пише "Голос Америки".

"Якщо він переміщує туди війська, то він певною мірою стурбований тим, що відбувається. Я не знаю, кваліфікується це як розпач чи ні, але він безумовно реагує на те, що відбувається в Курській області. Але ми не бачили і не чули жодної ескалаційної риторики, особливо щодо ядерної зброї, в останні дні", - сказав він.

Курбі також додав, що наразі США не мають потреб змінювати свою позицію стратегічного стримування у відповідь на можливі ядерні загрози.

відео дня
Путін стурбований через Курщину: в США сказали, чи натиснуть в Кремлі 'ядерну кнопку'
Інфографіка: Главред

Хто такий Джон Кірбі

Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, ЗСУ оточили райцентр Коренево в Курській області, наближаючись до села з півночі та півдня, повідомив експерт Юліан Рьопке. Українські війська активно наступають, захоплюючи населені пункти на схід від Суджі. Зокрема, ЗСУ просунулися на 3 км на схід і встановили контроль над селами Мирне, Бондарівка та Михайлівка.

Також 15 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на підконтрольній Україні території Курської області створено військову комендатуру під керівництвом генерал-майора Москальова.

Як повідомляв Главред, за добу українські війська просунулися від 500 м до 1,5 км та продовжують ведення наступальних дій. Загалом на території Курської області ЗСУ просунулися на 35 км і взяли під контроль 82 населених пункти.

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