Путін - не президент для США після 2024 року: у Кремлі вибухнули відповіддю на ініціативу в Конгресі

У Кремлі не схвалили ідею в Конгресі США не визнавати Путіна президентом після 2024 року / Reuters

Москва розцінює ініціативу в Конгресі США про проект резолюції щодо невизнання Володимира Путіна президентом Росії після 2024 року в якості, мовляв, втручання у внутрішні справи російської держави. У Москві категорично не вітають такі ідеї. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РБК, він сказав про те, що проект резолюції є нібито доказом втручання Вашингтона у справи інших держав. Подібні ідеї в Кремлі не схвалюють.читайте такожБільшість росіян не бачить Путіна президентом після 2024 року – опитування

"Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи конгресменів, вважаємо це втручанням у наші справи і переконані, що тільки росіяни можуть визначати, хто і коли повинен бути президентом РФ. Жодна інша країна світу, парламентарії жодної іншої країни світу не можуть претендувати на це", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Ініціатива в Конгресі про невизнання Путіна президентом РФ після 2024 року

У Палату представників американського Конгресу внесли ініціативу про невизнання Володимира Путіна президентом Росії у тому випадку, якщо він знову стане главою держави після 2024 року. Автори документа - "демократ" Стів Коен і "республіканець" Джо Вілсон.

У поясненні до документа йдеться про те, що зміни до Конституції Росії, які були ухвалені у 2020 році, набули чинності з порушенням міжнародного законодавства. Тому Штати не повинні визнавати Путіна главою РФ після 7 травня 2024 року, коли завершиться його черговий президентський термін.

У разі ухвалення резолюція носитиме рекомендаційний характер.