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Путін не злочинець, а Україна - не суверенна: Орбан зганьбився галіматьєю

Олексій Тесля
27 червня 2023, 14:09 оновлено 27 червня, 14:19
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Віктор Орбан знову зробив вигляд, ніби не помічає причину війни в Україні, яку розв'язала РФ.
Орбан, Угорщина, Україна
Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зганьбився новою порцією маячні з приводу війни, розв'язаної РФ проти України.

Як і раніше симпатик диктатора Володимира Путіна робить вигляд, що не помічає причину війни в Україні, яку розв'язала Росія. Нові скандальні заяви він озвучив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Прем'єр Угорщини заявив, що Україна нібито не зможе виграти війну проти РФ, тому що у неї "солдати закінчаться раніше". Тому, за словами Орбана, єдине рішення в цій ситуації – перемир'я.

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На питання, чи вважає Орбан Путіна військовим злочинцем, він відповів: "Ні. Не для мене".

"Якщо ми хочемо перемир'я і переговорів, ми повинні переконати учасників конфлікту сісти за стіл. А сказати їм "іди, сідай, ми вас заарештуємо", було б не дуже добре. Тому ми можемо говорити про ці правові та кримінальні наслідки лише після укладення миру чи умовного миру. Абсолютно нерозумно зараз про це говорити", — додав він.

На питання журналіста про те, що президент Володимир Зеленський виступає проти заморозки конфлікту і будь-яких домовленостей щодо збройної агресії Росії, Орбан відповів: "Я знаю цю думку. Але що дійсно важливо, це те, що американці хочуть робити. Україна перестала бути суверенною країною. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати тільки тому, що ми підтримуємо їх на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде".

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єр-міністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття - це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

Інші новини:

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