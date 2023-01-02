"Путін не має зберегти обличчя": посол розповів, як засадити диктатора РФ за ґрати

Якщо Захід намагатиметься зберегти обличчя диктатору РФ, це стане останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, наголошує Щерський.

Кшиштоф Щерский розповів, як засадити Путіна за ґрати/ сайт Кремля, Twitter Krzysztof Szczerski

Спроби деяких представників Заходу зберегти обличчя російського диктатора Володимира Путіна можуть лише остаточно добити той міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни.

Якщо Захід візьме курс на таке "наведення порядку", яке передбачає збереження обличчя Путіна, то це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, символізованого принципами Статуту ООН". Про це заявив постійний представник Польщі в Організації Об’єднаних Націй Кшиштоф Щерський в інтерв’ю PAP.

Він розповів, з чого повинна почати міжнародна спільнота для притягнення до відповідальності воєнних злочинців, і в першу чергу Путіна, за розв’язану проти України криваву війну.

"Для змісту миру найважливішим питанням є те, як будуть вирішуватися питання з Росією. Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм?", – зазначає Щерський.

Хто такий Кшиштоф Щерський Кшиштоф Марія Щерський – польський політолог і політик. Постійний представник Польщі при Організації Об'єднаних Націй з 2021 року, пише Вікіпедія.

За словами постпреда Польщі в ООН, якщо таке рішення буде прийняте, то це дозволить віддати Путіна та інших воєнних злочинців під міжнародний суд.

"Це відкрило би шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни – позбавлення Росії інструментів грати роль глобальної наддержави (у тому числі в ООН), віддання під міжнародний суд воєнних злочинців у погонах і костюмах, включно з Путіним, виплата воєнних репарацій та інші подібні заходи", – наголошує дипломат.

Раніше російський політолог Іван Преображенський зазначав, що Путіна у 2023 році спіткає нова проблема. Хоч загалом росіяни продовжать мовчки підкорятися путінському режиму і смиренно переноситимуть наслідки санкцій, на главу Кремля все більше "нападатимуть" матері, дружини та інші рідні російських окупантів, які загинули на війні проти України. І він може запустити проти них репресії.

Нагадаємо, раніше російський політолог Дмитро Орєшкін зазначав, що Путін перед повномасштабною війною проти України був упевнений у своїй перемозі, але поки він лише програє. РФ опинилася в глухому куті і рухається до катастрофи.

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