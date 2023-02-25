Путін наляканий і боїться гніву росіян через провали у війні — генерал ФСБ

Володимир Путін "погубив себе", наказавши почати повномасштабну війну з Україною, впевнений Євген Савостьянов.

Володимир Путін / Фото pixabay.com

У РФ зростає невдоволення через провали російської армії в Україні. При цьому все частіше об'єктом критики стає президент Володимир Путін.

Господар Кремля розуміє, що йому варто серйозно побоюватися гніву росіян. Тому він судорожно чіпляється за будь-яку можливість домогтися перемоги в Україні, пише британське видання Express.

Як пояснив колишній начальник московського управління ФСБ генерал Євген Савостьянов, Путін прекрасно розуміє настрій людей, які втратили через нього все, тому тримається подалі від них.

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Разом з тим він упевнений в тому, що Путін "погубив себе", наказавши почати повномасштабну війну з Україною.

"Путін зараз страшенно наляканий. Він розуміє, що потрапив у біду. Зараз він знаходиться в такому психологічному стані, що чіпляється за будь-яку можливість перемогти", - додав Савостьянов.

Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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