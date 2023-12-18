'Умови будуть інші': експерт розкрив, як вибори США вплинуть на допомогу Україні

Кочетков наголосив, що підтримка України залишиться, але її умови будуть залежати від того, хто буде у Білому домі.

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Як вибори США вплинуть на військову допомогу України / колаж: Главред, фото: ОПУ

У 2024 році мають відбутися президентські вибори в Сполучених Штатах. В інтервʼю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков розповів, який вплив вони матимуть на допомогу Україні наступного року.

"Чесно кажучи, у нас перебільшують вплив особистостей – у випадку з виборами президента Сполучених Штатів ми проектуємо власне уявлення того, що відбувається в країні, на іншій країні. Тобто умовно замість Януковича прийде Порошенко, і буде повністю інша, діаметрально протилежна політика", - зазначив експерт.

Він додав, що у Сполучених Штатах такого бути не може. Там повноваження президента США досить потужні, але на зовнішньополітичну діяльність, зокрема, на підтримку України, впливають і Сенат, і Конгрес, і інші установи, тобто там є досить складна система балансів.

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"Від цих виборів, звісно, багато чого залежить, але казати, що нас очікує катастрофа, якщо, наприклад, буде переобраний Трамп, чи в нас все буде абсолютно добре, якщо буде обрано Байдена, не можна", - коментує Кочетков.

Варто наголосити, що підтримка України залишиться, але її умови будуть залежати від того, хто буде у Білому домі - залежно від цього, вони будуть більш чи менш жорсткими.

"Про це треба домовлятися, а щоб не виникало таких питань, треба було робити усе для двопартійної підтримки, яка була в України на початку повномасштабного вторгнення. На жаль, ми її певним чином втратили", - зазначив експерт.

Військова допомога США: що відомо

Нагадаємо, що Конгрес США не погодив допомогу Україні на 61 млрд доларів та пішов на канікули. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Валерій Клочок розповів, яку допомогу Україна отримає у 2024 році від США. Європа наразі активно апелює до Конгресу. Борель, розуміючи критичну ситуацію в Конгресі, заявив, що Україні буде дуже складно без допомоги.

У США пояснили, чому не виділяють допомогу Україні. Джонсон стверджує, що Адміністрація Байдена нібито не надала інформацію про стратегію, яка допоможе Україні перемогти.

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