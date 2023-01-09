Путін у глухому куті, війна йтиме до його ліквідації або повалення – Чорновіл

РФ шукає будь-які способи для переговорів з метою зібрати досить серйозний бойовий кулак.

Тарас Чорновіл спрогнозував подальші кроки Володимира Путіна / Фото УНІАН, сайт Кремя

У війні проти України російська політична верхівка шляхів відступу для себе не залишила, заявив політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

"Треба розуміти, незалежно від того, є у Путіна ресурс чи ні, він все одно буде продовжувати тиснути в тому ж напрямку", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Аналітик пояснив, що після офіційної анексії українських територій Путін повністю заблокував собі будь-які шляхи відступу.

"Що для Путіна досить дивно, тому що раніше він був досить обережним і ніколи не заганяв себе в глухий кут. Після цього жодного варіанту для перемир'я з Росією не існує", - упевнений він.

Співрозмовник каже - складно уявити собі українського політика, який скаже, що Україна йде на мир і закріплює статус-кво на лінії розмежування.

"Для Росії навіть не захопити території, які за їх Конституцією "окуповані" Україною, неприйнятно, тому вони не мають шляху відступу", - підкреслив він.

Разом з тим колишній нардеп не виключив, що РФ шукає будь-які способи для переговорів для того, щоб зібрати досить серйозний бойовий кулак і завдати потужного удару вже в середині літа 2023 року.

Чорновіл додав, що Путін все одно буде воювати: аж до того моменту, поки в РФ не відбудеться кардинальних змін, які можуть призвести до його ліквідації і повалення.

Загроза нового наступу РФ

Раніше повідомлялося, що президент держави агресора Володимир Путін планує мобілізувати в 2023 році близько двох мільйонів росіян на війну з Україною.

Про це йшлося на нараді президента РФ з силовиками, повідомляє Telegram-канал Генерал СВР, який публікує інсайди з Кремля.

Уточнюється, що кремлівська верхівка планує почати наступний етап мобілізації без офіційного оголошення і зробити його прихованим.

У свою чергу в Головному управлінні Міністерства оборони розповіли про те, як російський окупанти планують використовувати мобілізованих у війні проти України.

Росії буде потрібно два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх ворога на полі бою буде залежати від того, наскільки добре будуть оснащені і навчені мобілізовані РФ. Їх планують використовувати в наступальних операціях навесні і влітку.

Читайте більше: