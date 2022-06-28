Путін був підступним хлопчиком, в бійках дряпався, кусався та жив зі щурами - друзі

Путін у дитинстві був підступним і підлим - ЗМІ/ Колаж Reuters, УНІАН

Лідер країни-агресора Володимир Путін був підступним й підлим ще з самого дитинства - він бився в шкільних бійках до кінця, тероризував своїх кривдників і доводив до відчаю вчителів, пише The Times із посиланням на його вчителів та однокласників.

Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді. У його батьків було ще двоє дітей: син Альберт, який помер немовлям від кашлюку в 1934 році і син Віктор, який помер у віці 2 місяців в блокадному Ленінграді в 1942 році.

Дитинство Путіна минуло в підворіттях ленінградських комуналок, де виживав тільки найсильніший. Хлопцеві з бідної сім'ї доводилося битися зі шпаною, і він сам був точно такою самою шпаною.

У підлітковому віці Володимир Путін був членом дворової банди. Його мати займалася прибиранням чужих будинків, а батько після війни отримав низькооплачувану роботу на заводі. З дворової банди Путін втік після того, як ватажок потрапив під арешт.

Тероризував всю школу

Ще в дитинстві та юнацтві Володимира Путіна обзивали підлим й говорили, що він приносить лише проблеми. Його жорстокість і непримиренність доводила до відчаю вчителів і друзів задовго до того, як він вирішив напасти на Україну.

Колишні шкільні приятелі розповідали, що він тероризував свою школу в Дзержинському районі Ленінграду і приходив в сказ, якщо хтось затівав з ним бійку.

Вчителька зізналася, що неорганізований юнак доводив її до відчаю і виразно викликав проблеми.

За словами кращого друга дитинства Путіна Віктора Борисенка, він першим вступав у бійку, коли вона спалахувала. Каже, що той міг побитися з ким завгодно і страху у нього не було зовсім.

"Йому в голову не приходило, що інший хлопчик сильніший і може його побити. Якщо його ображав який - небудь незграбний хлопець, він прямо стрибав на нього-дряпав, кусав, висмикував шматки волосся. Він не був найсильнішим в нашому класі, але в бійці міг перемогти будь - кого, тому що впадав в сказ і бився до кінця", - підкреслив Борисенко.

Виріс з тарганами і щурами

Володимир Путін виріс у брудній квартирі з тарганами, яку його батьки ділили ще з двома сім'ями. Опалення та ванної кімнати в цій квартирі не було. У дворі цього будинку бігали щури, і майбутній тиран номер один ганявся за ними з палицею.

Полювання на щурів завершилось плачевно - він загнав у кут найбільшого і той напав на нього. Пізніше він сказав ,що "ніхто не повинен бути загнаний в кут. Ніхто не повинен ставати в ситуацію, з якої немає виходу".

Пізніше Путін розповідав, що не відчував себе в дитинстві скривдженим або нещасним. Він заробив собі погану репутацію в початковій школі і в 12 років його перевели в середню школу.

Класний керівник Віра Гуревич була жорсткою жінкою, з відмінною швидкістю і пам'яттю.

У 16 років захотів стати шпигуном

А потім Путін зайнявся самбо, змішаними єдиноборствами і його оцінки стали кращими. Від ідеї стати автопілотом він відмовився і вже в 16 років почав наводити довідки про те, як потрапити в КДБ.

Він закінчив школу і в 1970 році вступив на юридичний факультет. У 1975 році він був прийнятий у званні молодшого лейтенанта в КДБ, де активно просувався службовими сходами до 1990 року.

Читайте також