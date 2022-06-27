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Психічні проблеми "блідої молі": психотерапевт назвала діагноз Путіна

27 червня 2022, 17:23

Володимир Путін не знав свого справжнього батька і в дитинстві піддавався насильству з боку вітчима, каже Оксана Шершнева.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Справжня біографія президента РФ Володимира Путіна не відповідає тій, яку поширюють офіційні ресурси РФ, розповіла психолог, психотерапевт Оксана Шершньова.

За її словами, нинішній президент РФ не знав свого справжнього батька і в дитинстві піддавався насильству з боку вітчима.

При цьому кинутий батьками Володя Путін виховувався дідусем з бабусею. Згодом він потрапив в нову сім'ю, що жила в Петербурзі, де його так само сильно били.

"В результаті психологічне насильство і відрив від сім'ї заклали в хлопчика невпевненість і нелюбов до себе. А фізичне насильство у випадку з Путіним відкрило шлях до того, що він став ще більш жорстоким по відношенню до інших", — пояснила психотерапевт.

Вона впевнена в тому, що отримані в дитинстві психологічні травми стали основою для розвитку психопатичного розладу у нинішнього президента РФ.

Психолог нагадала про те, що Путін також піддавався знущанням в інституті, де однокурсники називали його "недопалком" і "блідою моллю".

Вона пояснила, що отримавши реальну владу він почав зганяти злобу, що накопичилася, на інших.

Експерт каже, що психологічне захворювання призвело до того що президент РФ потребує нових жертв.

"Гіперневпевненість в собі виливається в нарцисичний розлад, а доведена до крайності – в манію величі. Саме її ми і спостерігаємо у Путіна. Підсумовуючи, можемо сказати, що насправді президент Росії є психопатом з манією величі", — додала Шершньова.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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