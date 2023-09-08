"Путін буде зачищати всіх": журналіст назвав нових кандидатів на усунення у РФ

Ігоря Гіркіна російські силовики вже "сховали подалі", нагадав Олександр Сотник.

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Олександр Сотник спрогнозував долю опонентів Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Після ліквідації Євгена Пригожина в РФ не виключено усунення і інших великих фігур, заявив журналіст і публіцист Олександр Сотник.

"Хто наступний? Хто завгодно. Хто увійде в резонанс з мохнатиками", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

У цьому контексті він нагадав про те, що Ігоря Гіркіна російські силовики вже "сховали подалі".

"У Гіркіна, звичайно, теж дуже обтяжена біографія, але його сховали, щоб, не дай Бог, не з'явився який-небудь відчайдушний харизматик, який може повести за собою", - пояснив він.

Разом з тим співрозмовник вважає, що потенційними кандидатами на усунення в РФ можуть бути противники режиму диктатора Володимира Путіна.

"Зараз Путін буде проводити відчайдушну чистку, буде зачищати всіх, кого тільки зможе. Якщо він досі не зачистив Ковальчуків, значить, є якісь вагомі причини, за якими він не може цього зробити. Так само себе у відносній безпеці відчуває і Сергій Борисович Корольов, заступник Бортникова, але грає проти Бортникова. Тому будемо спостерігати, хто наступний", - додав Сотник.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Раніше в ГУР оцінили загибель ватажків "Вагнера". У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що з підтвердженням загибелі ватажка терористів групи ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "потрібно почекати".

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, видання Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Однак диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи була знайдена ДНК Пригожина, пише видання.

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