УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Психолог оцінив ймовірність шизофренії у Путіна і розповів про його клінічний діагноз

31 серпня 2022, 21:56

Поведінка Володимира Путіна помилкова і це можна спостерігати на досвіді України, впевнений Валентин Кім.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін є "абсолютно помилковим людиною", тому не можна з достовірністю говорити про те, що йому поставлений діагноз шизофренія, заявив психолог і експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

"Ми повинні розуміти, що це більше про наші надії, про те, що ми маємо справу з абсолютно помилковою людиною. Тому я раджу [українцям] не ставитися до цього як дійсно до клінічного діагнозу, а як до такого колективного ворога, з яким ми маємо справу", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Разом з тим експерт упевнений в тому, що поведінка Путіна є помилковою і це можна спостерігати на досвіді України.

Видео дня

"Те, що рішення він приймає помилкові, те, що він помилився в оцінці України, те, що він помилився в оцінці її військового і патріотичного потенціалу, — це досить очевидні речі. Але чи означає це, що він хворий на шизофренію? Не можу сказати, на жаль", - додав Кім.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

шизофрения Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:19

Росіяни в пастці, почалася паніка: ЗСУ рухаються до околиць Херсона - Жданов

22:56

Оголошена повітряна тривога: в Харкові лунають потужні вибухи

22:46

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

22:38

У Німеччині зробили заяву про зняття санкцій з РФВідео

22:29

Гороскоп на серпень 2022 для Львів: повернення боргів, курортний роман і розставанняВідео

Реклама
22:18

На Донбасі росіяни вчать українських дітей вбивати - мер

22:08

Шоу триває: біля Антонівського мосту гримлять нові вибухиВідео

22:04

Путініст Буйнов опинився на лікарняному ліжкуВідео

21:56

Психолог оцінив ймовірність шизофренії у Путіна і розповів про його клінічний діагнозВідео

21:29

Купатимуться в грошах: які 3 імені несуть багатство та грошовий успіх для кожногоВідео

21:19

Гидує нормами людяності: РФ застосовує проти України всі види зброї - ЗеленськийВідео

21:15

Екстрасенс спрогнозував, що чекає українців взимку і коли буде перемога над РФ

21:05

"Спека починається": у Зеленського анонсували контрнаступ ЗСУ по всьому фронтуВідео

20:50

Надія Бабкіна на фото скривила мерзенну усмішку біля руїн драмтеатру в МаріуполіВідео

20:48

Сергій Стерненко. Як українські партизани ліквідують колаборантівВідеоблоги

20:44

Катрін Деньов влаштувала променад на фестивалі у Венеції зі значком на підтримку УкраїниВідео

20:41

Гороскоп на вересень 2022 для Раків: до чого готуватися в перший місяць осеніВідео

20:40

"Щоб по родині не били": бійці ЗСУ відверто розповіли, що мотивує їх на фронті

20:35

"Краще додому звалити": елітні спецпризначенці РФ бунтують і відмовляються воювати в УкраїніВідео

20:35

Контрнаступ на Херсонщині: як ЗСУ використовують тактику НАТОПогляд

Реклама
20:10

Mamarika розповіла, як і чому її чоловік виїхав з України

20:10

Прикмети на 2 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була вдалоюВідео

19:58

Погрожують всьому світу: Зеленський вимагає покарати РФ жорсткими санкціямиВідео

19:54

Путін знайшов нового "улюбленця": хто зайняв місце колишнього" фаворита " диктатора ШойгуВідео

19:52

На Дніпропетровщині юнак торкнувся касетного снаряда окупантів і загинувВідео

19:47

Криваві розбірки окупантів у Херсоні: п'яні контрактники розстріляли ФСБшниківВідео

19:37

Співпрацювали з Сурковим і Медведчуком: в Україні готували переворотВідео

19:20

9 років щастя: 4 знаки зодіаку - в списках везунчиків до 2031 рокуВідео

19:17

Топ-модель Белла Хадід показала свій жирний і калорійний сніданок

19:04

Гороскоп на завтра, 1 вересня 2022: Дівам - витрати, Скорпіонам - сімейні проблеми, Рибам - ризик травмВідео

19:02

Окупанти Криму заборонили піротехніку та дрони: в чому причинаВідео

18:58

Потужні удари ЗСУ: на Херсонщині знищені бази та колона РФ з десятками окупантівВідео

18:57

Прем’єр-ліга та Асоціація футболу тиснуть на провайдерів за трансляції ЧУ з футболу

18:53

Що робити, якщо наступили на скло: перша допомога при порізі

18:53

Не припиняла голосно плакати: мережу зворушило відео зустрічі українського солдата з мамоюВідео

18:32

До Нового року будуть страждання: астролог назвала місто, де окупанти будуть бомбити до кінця 2022Відео

18:18

У Зеленського висловилися щодо візових обмежень для росіян у ЄвропіВідео

18:16

Наступ ЗСУ дав успіх у трьох районах Херсонщини - обласна рада

18:09

Окупантам світить "снарядний голод": у РФ закінчуються гармати та бронетехніка - The InsiderВідео

18:01

Розповніла Анна Неплях засвітила голу п'яту точку в центрі Риму

Реклама
17:48

Пенсії в Україні: кому очікувати підвищення восени і взимкуВідео

17:47

У Німеччині двох високопоставлених чиновників підозрюють у шпигунстві на користь РФ - Die ZeitВідео

17:34

Вибух і величезний стовп чорного диму: у Новій Каховці "приліт" по базі окупантів РФВідео

17:31

Горбачов також брехавПогляд

17:07

Знаки долі: що означають однакові цифри на годинникуВідео

17:01

"Страшне видовище": Бабкіна поділилася враженнями про Маріуполь, зруйнований росіянами

16:57

"Ніколи не зустрічай своїх героїв": Арнольд Шварценеггер попрощався з Михайлом Горбачовим

16:53

Прикмети на 1 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була щасливоюВідео

16:44

Пекельний двіж від Cosmolot реклама

16:36

Немає повної заборони, тільки обмеження: в ЄС домовилися про візовий "бані" для росіян - PoliticoВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти