Психолог оцінив ймовірність шизофренії у Путіна і розповів про його клінічний діагноз

Володимир Путін / Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін є "абсолютно помилковим людиною", тому не можна з достовірністю говорити про те, що йому поставлений діагноз шизофренія, заявив психолог і експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

"Ми повинні розуміти, що це більше про наші надії, про те, що ми маємо справу з абсолютно помилковою людиною. Тому я раджу [українцям] не ставитися до цього як дійсно до клінічного діагнозу, а як до такого колективного ворога, з яким ми маємо справу", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Разом з тим експерт упевнений в тому, що поведінка Путіна є помилковою і це можна спостерігати на досвіді України.

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"Те, що рішення він приймає помилкові, те, що він помилився в оцінці України, те, що він помилився в оцінці її військового і патріотичного потенціалу, — це досить очевидні речі. Але чи означає це, що він хворий на шизофренію? Не можу сказати, на жаль", - додав Кім.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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