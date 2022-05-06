Провал в Україні: Путін влаштував полювання на відьом і шукає цапа відбувайла - The Times

Генерали російської окупаційної армії бояться репресій з боку кремлівського режиму.
Через провал плану по захопленню України президент РФ Володимир Путін влаштував своєрідне полювання на відьом.
Генерали російської окупаційної армії бояться репресій з боку кремлівського режиму через провал бліцкригу в Україні, пише The Times.
У матеріалі наводяться слова міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса про те, що російські генерали перекладають відповідальність один на одного і не хочуть ставати "цапом відбувайлом", оскільки побоюються "чисток" з боку Путіна.
Уоллес зазначив, що російські генерали були змушені відправитися в зону бойових дій з метою мотивувати солдатів йти в атаку.
"Вони кричать на підлеглих, але це зазвичай не дає кращого результату", - заявив Міністр оборони.
У той же час, основна відповідальність лежить на Путіні, оскільки рішення про вторгнення в Україну - політичне, а не військове. Отже, кремлівський диктатор повинен відповідати за нього, підкреслив Уоллес.
читайте такожНапавши на Україну, Путін сильно вкоротив свій вік
Читайте ще:
- Оточення водить Путіна за ніс, про розгром армії РФ він дізнається останнім - В'ятрович
- За вказівкою Путіна Росія офіційно оголосить Україні війну 9 травня - Шмигаль
- "Судний день" для Заходу: Путін на параді 9 травня готує попередження - Reuters