Провал в Україні: Путін влаштував полювання на відьом і шукає цапа відбувайла - The Times

Володимир Путін / Reuters

Через провал плану по захопленню України президент РФ Володимир Путін влаштував своєрідне полювання на відьом.

Генерали російської окупаційної армії бояться репресій з боку кремлівського режиму через провал бліцкригу в Україні, пише The Times.

У матеріалі наводяться слова міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса про те, що російські генерали перекладають відповідальність один на одного і не хочуть ставати "цапом відбувайлом", оскільки побоюються "чисток" з боку Путіна.

Уоллес зазначив, що російські генерали були змушені відправитися в зону бойових дій з метою мотивувати солдатів йти в атаку.

"Вони кричать на підлеглих, але це зазвичай не дає кращого результату", - заявив Міністр оборони.

У той же час, основна відповідальність лежить на Путіні, оскільки рішення про вторгнення в Україну - політичне, а не військове. Отже, кремлівський диктатор повинен відповідати за нього, підкреслив Уоллес.

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