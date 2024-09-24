Геть за двері: Росію можуть усунути від участі у Генасамблеї ООН до кінця війни

Колишні представники 11 урядів вже звернулися з відповідним запитом до Генерального секретаря ООН.

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Росії, на думку представників більше десятка країн, не місце в Генасамблеї / Колаж: Главред, фото: pixabay, Постійне представництво України при ООН

Ексчиновники з Болівії, Бразилії, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, Еквадору, Гватемали, Мексики, Панами, Перу та Уругваю написали відкритого листа Антоніу Гуттерішу з запитом на усунення країни-агресора Росії від участі у діяльності Генасамблеї ООН.

Як йдеться у листі, на який посилається El Pais, РФ здійснює систематичні вбивства та переслідування мирного населення України, чим порушує Статут ООН, тому до закінчення війни в Україні було б доречно обмежити доступ Росії.

Як приклад, колишні чиновники навели досвід усунення ПАР від участі у роботі Генеральної асамблеї у 1974 році через проведення політики апартеїду.

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"Стратегія Росії стосовно мирного населення України загрожує перетворити все міжнародне гуманітарне право на порожню оболонку, що матиме наслідки за межами України", - йдеться у зверненні.

Що таке El País? El País — найбільша за накладом щоденна газета в Іспанії. El País є однією з трьох основних іспанських національних газет (разом з "El Mundo" та "ABC"). Газетою El País, офіс якої розташований у Мадриді, володіє іспанський медіаконгломерат PRISA. Газету засновано 4 травня 1976 року. Головний редактор — Хав'єр Морено, пише Вікіпедія.

Заяви в ООН щодо війни в Україні

Нагадаємо, що після численних злочинів Росії в Україні та, зокрема, жаїливого ракетного обстрілу України в липні 2024 року постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав членів Ради безпеки переглянути можливість Росії користуватися правом вето в організації.

Після цього постпред порівняв Росію з "раковою пухлиною, але ще гіршою", яка припинить чинити насильство, якщо тільки не буде в змозі це робити. Сам же голова Радбезу від РФ Василь Небензя обурився "неналежною" формою звернення до нього.

Радбез ООН / Інфографіка: Главред

Згодом представник України в ООН пояснив, чому Сили оборони України почали військову операцію на території Курської області. Метою стало зменшення загрози наступу російських військ в напрямку Сумщини.

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