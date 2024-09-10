"Не можемо змусити РФ": в ООН офіційно визнали безпорадність щодо війни в Україні

На третій рік повномасштабного вторгнення в ООН визнали, що інструментів впливу для тиску на агресора не мають.

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В ООН немає достатньо повноважень для тиску на РФ / Колаж: Главред, фото: Постійне представництво України при ООН, скрін з пресконференції

Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що ООН лише продовжує сподіватись та очікувати послаблення країни-агресора Росії, оскільки в організації немає повноважень, щоб примусити РФ закінчити війну в Україні.

Як він відзначив під час пресконференції у Нью-Йорку, ООН діє відповідно до спільних цінностей і переконань, але щодо дотримання усіма членами організації зобов'язань і поваги до територіальної цілісності інших країн залишається лише сподіватись.

Френсіс наголосив, що Генеральна Асамблея прийняла "ряд рішучих резолюцій", які закликають агресора Росію дотримуватися закону та вивести свої війська з території України. Однак ООН навряд чи має достатньо можливостей і повноважень, щоб примусити РФ дотримуватись Статуту ООН й міжнародного права.

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"Я сам додав до резолюції слово "негайно". Ця агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, і ми не можемо з цим миритися", - додав він.

Хто такий Денніс Френсіс? Денніс Френсіс — дипломат з Тринідад і Тобаго, який з 2021 року є постійним представником своєї країни при ООН у Нью-Йорку. 1 червня 2023 року його було обрано головою Генеральної Асамблеї ООН на її сімдесят восьмій сесії, розпочавши свій термін 5 вересня 2023 року, пише Вікіпедія.

Заяви з ООН в контексті війни в Україні

В ООН постійно звучать досить скандальні заяви, коли мова заходить за агресію Росії. Так нещодавно на засіданні Радбезу ООН щодо останньої масованої ракетної атаки РФ на Україну постпред Сергій Кислиця порівняв Росію з "раковою пухлиною, але ще гіршою". Сам же голова Радбезу від РФ Василь Небензя обурився "неналежною" формою звернення до нього.

Раніше в ООН повідомили, що "ймовірно" у дитячу лікарню "Охматдит" влучила саме російська ракета, а не уламки після роботи української ППО. В організації знову висловили невпевненість щодо вчинення агресором військових злочинів.

Після цього постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що цей черговий військовий злочин РФ має спонукати членів Ради безпеки переглянути можливість Росії користуватися правом вето в організації.

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