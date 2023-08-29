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"Бездоганно": у Зеленського із сарказмом відреагували на "таємний похорон" Пригожина

Юлія Куришко
29 серпня 2023, 21:03 оновлено 29 серпня, 21:19
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Подоляк назвав "таємний" похорон колишнього ватажка найманців з ПВК "Вагнера" абсолютним символом справжнього страху Путіна.
'Бездоганно': у Зеленського із сарказмом відреагували на 'таємний похорон' Пригожина
У президента выдреагували на похорон Пригожина / колаж: Главред, скріншот: Youtube, Telegram-канал SHOT

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк саркастично назвав ситуацію з Євгенієм Пригожиним "бездоганною".

У своєму Telegram-каналі Подоляк назвав "таємний" похорон колишнього ватажка найманців з ПВК "Вагнера" абсолютним символом справжнього страху російського диктатора.

"Навіть після демонстративного вбивства "вагнерівця" в небі над Твер'ю російський диктатор панічно боїться справжніх масових протестів. Боїться пам'яті, розмов, сумнівів, порівнянь. Боїться репутаційного обнулення, що триває. Боїться своїх "героїв", нав'язливо розчиняючи їх у невідомості", - написав радник ОПУ.

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Похорон "вагнерівця" Пригожина

Російські ЗМІ із посиланням на анонімного працівника кладовища заявили, що воєнного злочинця поховали на Порохівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. 29 серпня сталася церемонія поховання, яка йшла 40 хвилин, передає 24 канал.

За словами неназваного співрозмовника, на цей похорон прийшли від 20 до 30 осіб. Це були близькі родичі Пригожина. Серед них не було людей у військовій формі. Соцмережами поширилися фотографії могили ватажка найманців.

'Бездоганно': у Зеленського із сарказмом відреагували на 'таємний похорон' Пригожина
Могила ватажка "Вагнера" - Євгена Пригожина / фото: Telegram-канал SHOT

Ліквідація Пригожина

Нагадаємо, що ввечері 23 серпня, з’явилася інформація про те, що у Тверській області у Росії впав літак з Пригожиним. Всі особи, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", загинули.

Видання Financial Time із посиланням на власні джерела через західних політиків зазначило, що літак Пригожина збила російська ППО, натякнувши, що до цього може бути причетний Путін.

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новини Росії війна в Україні Євген Пригожин Михайло Подоляк
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