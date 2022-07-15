Повернулися в трунах: в РФ привезли ще двох командирів окупантів, знищених в Україні

Загиблі командири окупантів/ Twitter Necro Mancer

ЗСУ ліквідували ще двох старшин російської армії. Їхні тіла уже завезли в Росію на похорони.

Українські військові знищили командира мотострілецької роти противника – старшого лейтенанта Ондара Аржаана. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц") у Telegram.

Також про його смерть повідомив на своїй сторінці у Twitter користувач Necro Mancer, який веде поіменну базу даних загиблих окупантів та колаборантів. Він зазначає, що російський старший лейтенант був родом з міста Ак-Довурак (Тува), і після "невдалої поїздки в Україну" він уже повернувся додому, його поховали у четвер, 14 липня.

Загиблий окупант Ондар Аржаан/ Twitter Necro Mancer

При цьому знайомі ліквідованого окупанта писали у соцмережах, що він з дитинства займався різними видами спорту і більшу частину життя віддав військовій службі. У нього лишилися дружина, діти і батьки. Також знайомі загарбника зазначають, що його посмертно нагородили "орденом мужності".

Twitter Necro Mancer

Також в Україні був знищений командир вогнеметного взводу окупантів – лейтенант Кирило Оленич.

Загиблий окупант Кирило Оленич/ Twitter Necro Mancer

Похорон Оленича/ Twitter Necro Mancer

"Командир вогнеметного взводу лейтенант Кирило Оленич зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – зазначає український офіцер Анатолій Штефан.

Як повідомляє Necro Mancer, Оленича також поховали в РФ у четвер, 14 липня.

Раніше повідомлялося, що у Україні денацифікувався ще один офіцер окупаційної російської армії – заступник командира 39-го вертолітного полку Віктор Пахольський.

Нагадаємо, українські військові "денацифікували" ще одного російського підполковника – Олександра Сорочинського з 4-ї танкової Кантемирівської дивізії. Він родом з міста під Москвою.

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