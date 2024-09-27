'Послання для тиранів з Тегерану': Ізраїль жорстко пригрозив Ірану в залі ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньях пригрозив Ірану негайними ударами у відповідь у разі атаки на Ізраїль.

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Ізраїль жорстко пригрозив Ірану в залі ООН / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Якщо Іран завдасть удару по Ізраїлю, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відповість ударом у відповідь і зможе досягти будь-якої цілі. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час виступу на Генасамблеї ООН.

Він підкреслив, що після вторгнення ХАМАС, Ізраїль веде бойові дії на шести фронтах, розпочатих Іраном, включаючи атаки з боку "Хезболи" в Лівані, єменських Хуситів, іранських шиїтських формувань у Сирії та Іраку, а також палестинських бойовиків на Західному березі річки Йордан та самого Ірану.

"У мене є послання для тиранів з Тегерану. Якщо ви вдарите по нам, ми вдаримо по вам. В Ірані немає місця, до якого б не дотягнулася довга рука Ізраїлю. І це стосується всього Близького Сходу", - додав глава ізраїльського уряду. відео дня

Нетаньяху відзначив, що ізраїльські військові демонструють неймовірну мужність та самовідданість у боротьбі з терористами.

Порівняння потенціалу Ірану та Ізраїлю / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США закликали Ізраїль не розпочинати масштабну військову операцію проти ліванського угрупування "Хезбола". Як повідомляє Financial Times, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі застеріг Ізраїль від розширення бойових дій і порекомендував використовувати інші шляхи для повернення евакуйованих громадян, щоб уникнути відкриття нового фронту.

Раніше, 31 липня, в Тегерані було вбито одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханію, у чому Іран звинуватив Ізраїль, а ізраїльські спецслужби пізніше підтвердили його ліквідацію.

Крім того, Ізраїль разом із США та Великобританією завдали спільних ударів по єменському порту Аль-Худейда, контрольованому хуситами, після атаки безпілотника на ізраїльську територію, про що повідомляє The Times of Israel.

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