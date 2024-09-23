Загроза нової війни на Близькому Сході: в США звернулись до Ізраїлю із закликом

В США вважають, що Ізраїль може забезпечити безпеку своїх громадян на півночі країни без відкриття другого фронту.

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Ситуація на Близькому Сході - США застерігають Ізраїль від війни / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сполучені Штати застерегли Ізраїль від початку загальновійськової операції проти ліванського угрупування "Хезбола". Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі закликав Ізраїль уникати війни та ескалації, зазначивши, що є "кращі способи" повернути евакуйованих громадян на північ без відкриття другого фронту.

"Ми не віримо, і ми говоримо про це прямо нашим ізраїльським колегам ... ми не віримо, що ескалація цього збройного конфлікту в їхніх інтересах", - сказав Кірбі. відео дня

Президент США Джо Байден запевнив, що його адміністрація зробить усе можливе, щоб запобігти ширшому конфлікту.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час розмови з ізраїльським колегою наголосив на важливості дипломатичного рішення та висловив занепокоєння щодо безпеки американців у регіоні.

Незважаючи на це, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військовий тиск на "Хезболлу" не зменшиться.

"За останні кілька днів ми завдали "Хезболлі" ударів, яких вона не очікувала. Якщо "Хезболла" не отримала повідомлення, я обіцяю вам, що вона його отримає", - заявив ізраїльський прем'єр-міністр у неділю.

Порівняння сил НАТО та "Осі зла" / Інфографіка: Главред

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 серпня Головне управління розвідки, Служба зовнішньої розвідки та МЗС України евакуювали 30 українців з Лівану, зазначив президент Володимир Зеленський.

31 липня в Тегерані було вбито одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханію, і Іран звинуватив у цьому Ізраїль. Згодом ізраїльські спецслужби підтвердили ліквідацію Ханії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також поінформував союзників по G7, що Іран та "Хезболла" можуть атакувати Ізраїль протягом наступних 24-48 годин.

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