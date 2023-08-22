На що здатні "вагнерівці" в Білорусі: Коваленко реалістично оцінив ситуацію

На розмови про можливість походу "вагнерівців" на західну Україну експерт дивиться "як на фантазії панікерів".

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Коваленко розповів, чоло чекати від "вагнерівців"/ Колаж: Главред, фото: СБУ, скріншот із відео

Наразі на території Білорусі знаходиться трохи більше ніж 5 тисяч "вагнерівців". Така кількість росіян є мізерною задля досягнення якихось великих цілей, адже свого часу українські захисники зупинили 40-тисячне російське військо, яке хотіло захопити Київ. Таку думку під час чату на Главреді висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Які можуть бути сюрпризи від "вагнерівців", якщо вже всі сценарії проговорили і з’ясували, на що вони здатні. Сувалкський коридор вони прокладати не будуть. На Жешув піти також не зможуть. Максимум, на що вони здатні, – вести диверсійно-терористичну діяльність у прикордонній смузі Польщі, Литви, Латвії, а також, звісно, України", - зазначив Коваленко.

На розмови про можливість походу "вагнерівців" на західну Україну експерт дивиться "як на фантазії панікерів", тому що в них на це немає ресурсу, вони на це нездатні.

"Хочу подивитися, як вони почнуть це робити на "буханках" та "пікапах" із кулеметами "Максим". Адже сьогодні на території Білорусі трохи більше ніж 5 тисяч "вагнерівців". Ми свого часу зупинили вторгнення в Україну та спробу захоплення Києва 40 тисяч елітної десантури на нових танках, майже повністю укомплектованих штатно, з підтримкою артилерією, оперативно-тактичних комплексів, авіації, гелікоптерів, на той час іще з працюючою логістикою. Але й тоді вони вже через місяць із великими втратами тікали до Білорусі. А зараз йдеться про 5 тисяч зеків на "буханках". Потрібно реалістично оцінювати ситуацію. Тож диверсійно-терористична діяльність – це все, на що здатні "вагнерівці", - сказав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Загроза "Вагнера" із Білорусі

Як повідомляв Главред, бойовики ПВК "Вагнера" стягнули до Білорусі понад 700 одиниць техніки. Вони стягують техніку до свого табору в селі Цель. Доказом цього є супутниковий знімок, який було зроблено вранці 25 липня службою Planet Labs.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що понад сотня найманців приватної військової компанії "Вагнера" у Білорусі почала рухатися в бік Сувальського коридору, який з’єднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область країни-агресорки Росії та Білорусь. Моравецький наголосив, що є ризик вчинення "вагнерівцями" гібридної атаки на Польщу.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко нахабно "пожартував" про наступ на Польщу. Він заговорив про нібито бажання "вагнерівців" піти в наступ на Польщу "на екскурсію в Жевуш". Однак пізніше він почав давати задню і каже, що "пожартував". Лукашенко також нахабно каже, що польська влада "повинна дякувати" Лукашенку за те, що він "не запросив до себе цих бійців".

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:

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