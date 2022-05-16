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Політолог пояснив, що є останньою надією Путіна з приводу України

16 травня 2022, 16:55

Фахівець зазначив, що промова Путіна на параді 9 травня вказує на те, що президент РФ розуміє, яку катастрофічну помилку зробив щодо війни в Україні.

Путін, армія РФ
Політолог пояснив, що є останньою надією Путіна з приводу України / Колаж Фото УНІАН

Після 9 травня в Росії помітно змінилася риторика щодо війни в Україні. Останньою надією президента РФ Володимира Путіна стало те, що йому дозволять "зберегти обличчя" перед своїми жителями. Про це розповів публіцист, опозиціонер і політолог Андрій Піонтковський в ефірі каналу Україна 24.

"Відразу після 9 травня почався небаченої інтенсивності пропагандистський наступ Росії на захід, включаючи США. Починаючи з Макрона, була мобілізована вся агентура, всі симпатизанти Кремля. Макрон заявив, що "не треба принижувати Росію", або більш відверта форма – "не треба заганяти щура в кут, потрібно дати Путіну можливість зберегти обличчя", – розповів він.

Піонтковський зазначив, що промова Путіна на параді на честь 9 травня вказує на те, що президент РФ розуміє, яку катастрофічну помилку зробив, почавши повномасштабну війну проти України. Армія України постійно посилюється. І, таким чином, виникає перспектива повного звільнення українських територій шляхом зброї.

За словами Піонтковського, Макрон, у свою чергу, намагається переконати Захід - мовляв, Україна повинна зберегти територіальну цілісність, але це не обов'язково досягати військовим шляхом.

"Можна укласти перемир'я і потім дуже довго дипломатично обговорювати і т. д. Це остання надія Москви", - упевнений він.

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Нагадаємо, раніше Андрій Піонтковський заявляв - оскільки російському диктатору Володимиру Путіну не вдається реалізувати свої початкові агресивні плани з приводу заволодіння всією територією України, то тепер він змушений буде стримати свої апетити і зосередити зусилля на повному захопленні трьох областей ‒ Донецької, Луганської та Херсонської.

"По-моєму, вже Путін і його оточення розуміють, що є колосальний розрив між військовими можливостями Росії, особливо в світлі останніх рішень Заходу щодо підтримки України, і амбітними планами. Окупація України, знищення української держави, основна мета Путіна все його політичне життя, вона вже не стоїть", - говорить політолог.

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Автор: Єгор Бунін
viber
новини Росії Володимир Путін Андрій Піонтковський
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