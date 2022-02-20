Поїдуть в Заполяр'ї: "біженцям" з ОРДЛО запропонували нове "укриття" в Росії

Куди відправлять жителів ОРДЛО / pixabay

У Росії пропонують розмістити на Крайній Півночі примусово вивезених з окупованого Донбасу людей.

Як заявив губернатор Мурманської області Андрій Чибіс, вони готові прийняти вивезених людей з самопроголошених "ЛНР "і " ДНР".

Як пишуть російські ЗМІ, про готовність прийняти жителів ОРДЛО також заявили Архангельська область і Якутія.

"У 2014 році людей теж везли на північ, і багато з них нічого не знали ні про особливості клімату, ні про дорожнечу життя в тутешніх краях. Майже всі відповідали: про те, що серед літа в Мурманську плюс шість градусів, їх просто ніхто не попереджав", - наголошується в статті.

Нова газета зазначає, що обіцяної високооплачуваної роботи не вистачило на всіх. Крім того, не всі прибулі хотіли або могли працювати на гірничорудних підприємствах.

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"Причому половина зарплати - це "полярки", які треба заробляти роками. А жити хочеться зараз, і в магазині не розплатишся обіцянками", - зазначають журналісти.

Тому рівно половина приїхавшых в Мурманськ, повернулися назад в Україну, але вже за свій рахунок.

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Варто відзначити, що громадянам, яких перевезли в Росію в рамках оголошеної "евакуації" ватажками терористичних "ДНР" і "ЛНР", закрили зворотний шлях – всі пункти пропуску в Ростовській області переведені тільки на в'їзд в РФ. Оскільки місць в пунктах тимчасового перебування вже немає, залишилися без даху над головою запропонували переселитися в Мурманська область.

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