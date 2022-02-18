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"Немає доказів": у Німеччині та Франції відреагували на "евакуацію" з ОРДЛО

18 лютого 2022, 23:49

Глави МЗС Німеччини і Франції засуджують застосування важких озброєнь і обстріли житлових районів в порушення Мінських домовленостей.

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Глави МЗС Німеччини і Франції, Анналена Бербок і Жан Ів Ле Дріан, заявили про те, що немає ніяких доказів підготовки України до наступу, повідомляє зовнішньополітичне відомство Німеччини.

У заяві йдеться, що загострення на Донбасі викликає серйозну заклопотаність, і глави МЗС Німеччини і Франції засуджують застосування важких озброєнь і обстріли житлових районів в порушення Мінських домовленостей.

"Звернули увагу на заяву лідерів самопроголошених" народних республік " Донецької та Луганської областей про евакуацію жителів регіону в Росію в якості так званого запобіжного заходу через можливий український напад. Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих тверджень", - йдеться в заяві.

Міністри також закликали Росію використовувати свій вплив на" республіки", закликаючи до стриманості і сприяючи деескалації.

"Ми побоюємося, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації", - йдеться в заяві.

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Загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.

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