Під Москвою дрон атакував завод, який виробляє "Кинджали": що відомо

У ніч на 11 листопада в підмосковній Коломні було голосно - безпілотник атакував Конструкторське бюро машинобудування, яке виробляє ракети "Кинджал" та "Іскандер" - ними окупанти атакують Україну.
Як повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на джерела, дрон впав і вибухнув на території КБ Машинобудування в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкодження отримали фасади двох будівель.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Довідка. Конструкторське бюро машинобудування - один з провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів в області військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети "Кинджал" та "Іскандер".
Підприємство засноване в 1942 році та входить до складу холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації Ростех.
Як повідомляв Главред, в Україні почали серійно виробляти нові ударні дрони-камікадзе, які є аналогами іранських Shahed, за допомогою яких країна-агресор РФ б'є по містах України. Нові дрони вже замовляють сили оборони для своїх операцій.
Бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що українські війська готуються масштабно вдарити по різних регіонах країни-агресора Росії за допомогою дронів-камікадзе взимку. За його словами, такі удари "принесуть окупантам чимало проблем" у найближчі кілька місяців.
Інші новини:
- "Виріб-53": війська РФ почали застосовувати оновлений дрон-камікадзе - ISW
- Дрон вдарив по нафтопереробному заводу в РФ: НПЗ був серйозно пошкоджений
- Росіяни б'ються в істериці та погрозах: в Курській області атакували завод дронами