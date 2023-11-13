Під Москвою дрон атакував завод, який виробляє "Кинджали": що відомо

Безпілотник впав і вибухнув на території КБ Машинобудування в Коломні опівночі.

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Дрон атакував КБ машинобудування в Коломні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/astrapress

У ніч на 11 листопада в підмосковній Коломні було голосно - безпілотник атакував Конструкторське бюро машинобудування, яке виробляє ракети "Кинджал" та "Іскандер" - ними окупанти атакують Україну.

Як повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на джерела, дрон впав і вибухнув на території КБ Машинобудування в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкодження отримали фасади двох будівель.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Довідка. Конструкторське бюро машинобудування - один з провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів в області військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети "Кинджал" та "Іскандер".

Підприємство засноване в 1942 році та входить до складу холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації Ростех.

Як повідомляв Главред, в Україні почали серійно виробляти нові ударні дрони-камікадзе, які є аналогами іранських Shahed, за допомогою яких країна-агресор РФ б'є по містах України. Нові дрони вже замовляють сили оборони для своїх операцій.

Бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що українські війська готуються масштабно вдарити по різних регіонах країни-агресора Росії за допомогою дронів-камікадзе взимку. За його словами, такі удари "принесуть окупантам чимало проблем" у найближчі кілька місяців.

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