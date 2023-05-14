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"Плювати вони хотіли на жертви": Сотник розповів, як влада РФ приховує масштаб загиблих окупантів

Аліна Дембіцька
14 травня 2023, 03:00
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Журналіст підкреслив, що акція "Безсмертний полк" стала працювати у зворотний бік – на негатив.
Александр Сотник, Путин, россияне
Сотник розповів, як влада РФ приховує масштаб загиблих окупантів / Фейсбук Олександра Сотника, kremlin.ru

Під час цьогорічного параду з нагоди Дня Перемоги у всіх містах країни-агресорки Росії скасували ходу "Безсмертний полк". У такий спосіб влада РФ намагається приховати масштаб загиблих на війні проти України солдатів. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Як зазначив Сотник, ходу "Безсмертний полк" було скасовано точно не через те, що переймалися за людей. Владі РФ байдуже на те, що в натовп раптом може прилетіти якийсь безпілотник.

"Плювати вони хотіли на ці жертви, вони самі прожарюють населення з відкритою душею", - підкреслив журналіст.

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За його словами, причина в іншому. Акція "Безсмертний полк" стала працювати у зворотний бік – на негатив. От і не захотіли, щоб на цю акцію вийшли люди з портретами своїх чоловіків і синів, які недавно загинули.

"Так із акції, яка працює на пропаганду, вона могла б перетворитися на ту, яка працює проти путінської пропаганди. Адже багато хто зміг би побачити той масштаб загиблих і зниклих безвісти "наших хлопчиків" і жахнутися. Мені здається, саме тому була скасована ця акція", - сказав Сотник.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Втрати Росії на війні проти України

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російська армія загалом втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч ліквідованих. Майже половина ліквідованих – це бійці ПВК "Вагнера". Частина з них є ув'язненими, яких звільнили з в'язниці для того, щоб послати на фронт.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими досягає 1 до 10. Це, звичайно, не кожен день, і середній коефіцієнт нижче, але менше з тим", - розповіла вона.

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин здивував заявою про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. Він записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому Пригожин показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником:

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