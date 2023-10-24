В Україні зникнуть селища міського типу: Зеленський підписав закон про 'поселення'

Тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста.

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Зеленський підписав закон про "селище міського типу" / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: Youtube

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України". Відтепер у країні не буде такого поняття, як "селище міського типу".

"Після майже трьох місяців затримки в ОП, все ж таки президент підписав закон №8263 "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram та оприлюднив відповідний закон.

Згідно із законопроектом, пропонується прибрати чинне з 1981 року радянське регулювання питань адмінтерустрою, встановити чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл, закріпити на рівні закону процедуру найменування та перейменування населених пунктів, спростити процедури встановлення меж населених пунктів тощо.

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Тож тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не планують знижувати у статусі.

Населені пункти, де є садибна забудова та чисельність населення понад 5 тисяч жителів, будуть просто селищами.

Ініціатива також скасовує поняття "селище міського типу" (смт). Замість нього запроваджується нове поняття - "поселення".

Інші населені пункти, що існують в Україні, будуть у статусі села.

Нагадаємо, що Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні. На даний момент ніхто не може сказати, скільки днів ще триватиме війна, але Україна ніколи не здасться Путіну.

Зеленський зробив важливу заяву після наради з розвідкою. Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході. Він додав, що "це має принципове значення не лише для нас, України, а й для всієї Європи".

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