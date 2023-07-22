Перша партія ядерної зброї Росії вже у Білорусі - CNN

У Росії близько 1900 одиниць тактичної ядерної зброї і поки що незрозуміло, скільки боєголовок може бути розміщено в Білорусі, пишуть журналісти.

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Росія вже перемістила частину тактичної ядерної зброї до Білорусі - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. У РФ приблизно 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, близько 1900 – тактична зброя. Скільки з них розмістять у РБ, поки що незрозуміло.

Як повідомляє CNN, у розвідці США співрозмовники розповіли, що "немає підстав сумніватися" у заяві директора РФ Володимира Путіна, згідно з якою Москва вже відправила до Білорусі першу партію тактичної ядерної зброї.

Згідно з даними Федерації американських вчених, всього у РФ приблизно 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок. Близько 1900 з них - тактична ядерна зброя. Незрозуміло, скільки боєголовок Путін має намір перевезти до РБ.

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Журналісти також зазначили, що офіційні особи на Заході публічно не підтвердили інформацію про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Проте, як розповіли журналістам високопоставлені чиновники, у аналітиків "немає підстав сумніватися" в заявах Путіна щодо "певних успіхів" у переміщенні ядерної зброї.

Чиновники не пояснили, чому дотримуються такої точки зору, але визнали – розвідці складно відстежити зброю навіть за допомогою супутникових технологій.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

У Міністерстві оборони Республіки Білорусь 25 травня повідомили, що Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Москва і Мінськ підписали відповідний документ. Росія розмістить свою тактичну ядерну зброю в РБ, проте Мінськ не контролюватиме її.

16 червня на економічному форумі ПМЕФ-2023 у Санкт-Петербурзі глава Кремля Володимир Путін заявив, що тактична ядерна зброя Росії вже у Білорусі.

"Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але тільки перші. Це перша частина", - сказав Путін.

27 червня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що більшу частину тактичної ядерної зброї Росії вже привезли на територію РБ. За його словами, Захід нібито "не відстежив" переміщення озброєнь.

"Велика частина завезена до Білорусі. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни і білоруси", - підкреслив Лукашенко.

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