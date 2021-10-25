Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні США: стало відомо про його стан

Самопочуття Патріарха погіршилося через щільний графік і тривалий переліт.
Вселенського Патріарха Варфоломія госпіталізували до американської лікарні. Це сталося під час його візиту до США, пише The National Herald.
Самопочуття Патріарха погіршилося перед відправленням на службу в собор Святої Софії, де він мав очолити божественну літургію. ЗМІ пишуть, що на його самопочутті негативно позначився тривалий переліт і щільний графік.
Варфоломій знаходиться в лікарні Університету Джорджа Вашингтона під наглядом лікарів.
"Лікар порадив йому відпочити, і з обережності він буде доставлений в лікарню Університету Джорджа Вашингтона для спостереження", - сказано в повідомленні.
Дещо пізніше заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря у Facebook заявив, що самопочуття Патріарха Варфоломія вже покращилося і "немає жодних підстав для занепокоєння".
У Штати Патріарх прибув 23 жовтня і повинен пробути там до 3 листопада.
Зазначимо, що його офіційний візит відкладався ще з травня минулого через пандемію коронавірусу. Раніше він побував в Америці ще в 2009 році.
Тим часом, Патріарху Варфоломію 81 рік. Цю службу він несе з листопада 1991 року.
Нагадаємо, раніше Вселенський Патріарх Варфоломій відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Предстоятель Східної православної церкви очолив делегацію, яка брала участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності Української держави. Востаннє він був у нашій країні в 2008 році.