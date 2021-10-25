Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні США: стало відомо про його стан

Варфоломій потрапив до лікарні / Фото: russia.greekreporter.com

Вселенського Патріарха Варфоломія госпіталізували до американської лікарні. Це сталося під час його візиту до США, пише The National Herald.

Самопочуття Патріарха погіршилося перед відправленням на службу в собор Святої Софії, де він мав очолити божественну літургію. ЗМІ пишуть, що на його самопочутті негативно позначився тривалий переліт і щільний графік.

Варфоломій знаходиться в лікарні Університету Джорджа Вашингтона під наглядом лікарів.

"Лікар порадив йому відпочити, і з обережності він буде доставлений в лікарню Університету Джорджа Вашингтона для спостереження", - сказано в повідомленні.

Дещо пізніше заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря у Facebook заявив, що самопочуття Патріарха Варфоломія вже покращилося і "немає жодних підстав для занепокоєння".

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У Штати Патріарх прибув 23 жовтня і повинен пробути там до 3 листопада.

Зазначимо, що його офіційний візит відкладався ще з травня минулого через пандемію коронавірусу. Раніше він побував в Америці ще в 2009 році.

Тим часом, Патріарху Варфоломію 81 рік. Цю службу він несе з листопада 1991 року.

Нагадаємо, раніше Вселенський Патріарх Варфоломій відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Предстоятель Східної православної церкви очолив делегацію, яка брала участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності Української держави. Востаннє він був у нашій країні в 2008 році.