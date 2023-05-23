УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Юлія Куришко
23 травня 2023, 22:53 оновлено 23 травня, 23:00
18
Парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Словенія визнала Голодомор геноцидом українців / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Парламент Словенії у вівторок, 23 травня, ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

У декларації парламентарі засуджують "геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців і завдали великих збитків основам українського суспільства", а також засуджують та відкидають "спроби спотворення історичних фактів", пов'язаних із Голодомором, передає словенське видання 24ur.

Декларацію про визнання Голодомору геноцидом ухвалили більшістю в 67 голосів проти восьми за підтримки всіх парламентських груп.

відео дня

Президент Володимир Зеленський також відреагував на ухвалене рішення та подякував словенському парламенту.

"Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності", – прокоментував він у Twitter.

Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Зеленський відреагував на рішення Словенії про Голодомор / скріншот: twitter.com/ZelenskyyUa

Визнання Голодомору геноцидом українців

Нагадаємо, що Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу. Прийнята резолюція висловлює солідарність з народом України і вшановує пам'ять мільйонів загиблих в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу. Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук. Пізніше Румунія також визнала Голодомор геноцидом українського народу.

РФ заплатить за жертв Голодомору і за сьогоднішні злочини. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що росіяни заплатять за всіх жертв Голодомору. Андрій Єрмак підкреслив, що сьогодні РФ прагне створити в Україні "холодомор".

Більше цікавих новин:

геноцид новини Словенії Голодомор Голодомор 1932-1933
Реклама

Головне за день

Події на Бєлгородщині жодним чином не впливають на безпеку в Україні - Данілов

Події на Бєлгородщині жодним чином не впливають на безпеку в Україні - Данілов

23:45 Світ
"Це скоро розпочнеться, у нас вже є мінімум зброї": Буданов анонсував контрнаступ ЗСУ

"Це скоро розпочнеться, у нас вже є мінімум зброї": Буданов анонсував контрнаступ ЗСУ

20:59 Україна
Різко прийде похолодання: до кінця травня погода в Україні моментально зміниться - синоптик

Різко прийде похолодання: до кінця травня погода в Україні моментально зміниться - синоптик

20:04 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

23:45

Події на Бєлгородщині жодним чином не впливають на безпеку в Україні - Данілов

22:53

Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

22:06

Удача буде завжди: що потрібно зробити вранці 25 травня у ванній, щоб рік був грошовим - прикметиВідео

22:05

"Я вмирати не збираюся": Лукашенко вперше розповів про своє здоров'яВідео

22:00

"Був безмежно добрий": під Бахмутом загинув письменник Ігор Мисяк

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:31

Сергій Жадан і Христина Соловій підігріли чутки про свій роман

20:59

"Це скоро розпочнеться, у нас вже є мінімум зброї": Буданов анонсував контрнаступ ЗСУВідео

20:47

"ДТП під наркотиком": оголосили підозру депутатці Ар'євій, яка збила жінку на "зебрі"

20:45

Сергій Стерненко. Росія втрачає БілгородщинуВідеоблоги

Реклама
20:38

"Два діда": Путін зганьбився на весь світ стоячи над картою 400-річної давності, де шукає УкраїнуВідео

20:09

Потап показав фото з таємного весілля з Настею Каменських - співачка проігнорувала

20:04

Різко прийде похолодання: до кінця травня погода в Україні моментально зміниться - синоптикВідео

20:01

Що таке "дармовис": Авраменко розповів про колоритне слово, яке Україна ледь не втратилаВідео

19:56

"Росія намагається зупинити "війну проти свого народу": Путін видав абсурдну заявуВідео

19:26

Ніякого мирного договору між Україною і Росією не буде - ПодолякВідео

19:20

А "хороші росіяни" все чекають, коли почнеться український наступПогляд

19:19

Скандальна блогерка Саша Бо оголосила про третю вагітністьВідео

19:07

"Чим вони можуть похвалитися?": Данілов розніс Росію за бої в БахмутіВідео

18:57

"Можуть піти на Москву": Світан розповів про наслідки прориву під БєлгородомВідео

18:04

"Буде народний траур": прогноз для України і фатальне місто, де чекати серйозної бідиВідео

Реклама
17:50

Зник депутат Київради від СН Трубіцин, якого НАБУ взяло на мільйонному хабарі - журналіст

17:42

"Готові домовитись": Франція хоче стати гарантом безпеки для УкраїниВідео

17:42

Українська армія наближається до тактичного оточення Бахмута - ЧереватийВідео

17:40

Чи можна їсти шкварки: багато хто здивується, дізнавшись несподівану відповідь

17:20

У Росії школяр на "Останньому дзвонику" накинувся з ножем на однокласницю

16:53

"Бувають жахливі сварки": інсайдер розповів про "неідеальний шлюб" принца Вільяма і Кейт Міддлтон

16:49

Всього один копійчаний засіб прибере весь наліт на унітазі: бомбічний трюк, який вас здивує

16:46

Війна закінчиться вступом України до Євросоюзу - ШольцВідео

16:42

Як перевірити сир запальничкою: незвичайний спосіб відрізнити неякісний продукт

16:37

Орбан заявив, що "бідні українці" не виграють війну: МЗС поставило його на місцеВідео

16:29

Чоловікам вхід заборонений: в Україні готують запуск пасажирських вагонів з "жіночими купе"

16:28

Як прати кеди в пральній машині автомат: 10 золотих правил, які повинен знати кожен

16:25

Чому собаки облизують людей, але не всіх підряд

16:13

Великі доплати: пенсіонери в Україні з 1 червня отримають нові виплатиВідео

16:01

Юристи розповіли, чи мають право співробітники військкоматів без повістки утримувати чоловіківВідео

15:52

Що не можна одягати 24 травня, щоб весь рік проблем не мати: прикмети і що не можна робитиВідео

15:40

Мрія мільйонів: культові речі СРСР, які хотіли всі

15:34

Обсяги поставок зерна в деякі порти Одеської області зросли в три рази - Святослав Літошко

15:33

Навіщо до чаю додають сіль: рецепти незвичайного напою, який здивує вас своїм смаком

15:27

Ексголова ОГТСУ Макогон переховується від слідства за кордоном – розслідування

Реклама
15:27

4 українських імені, якими володіють енергетично сильні і надзвичайні жінки

15:13

ЗСУ заходять з флангів і займають висоти: українські військові йдуть вперед під Бахмутом

15:03

Чоловік 22 роки таємно зустрічався з мамою своєї дружини: чим все закінчилося

14:55

"Краще б на ЗСУ": блогерка Саша Бо нарвалася на гнівну критику через розіграш дорогого авто

14:49

Курськ, Брянськ і Білгород: у РДК назвали напрямки нових рейдів повстанців

14:41

Голова СБУ Василь Малюк для спецпроєкту "Рік.За кадром" розповів про українських таємних агентівВідео

14:25

Звички, які допомагають стати успішним: 5 навичок, що змінюють життя

14:08

"Саня, ти в порядку?": колишній "холостяк" Алекс Топольський пропав і не виходить на зв'язок

14:00

"Події на Бєлгородщині – не останнє повстання в РФ": в Міноборони України зробили важливу заявуВідео

13:49

Звертайтеся у ФСБ: у Путіна зганьбилися ниттям щодо рейду добровольців по Білгородщині

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти