Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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Словенія визнала Голодомор геноцидом українців / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Парламент Словенії у вівторок, 23 травня, ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

У декларації парламентарі засуджують "геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців і завдали великих збитків основам українського суспільства", а також засуджують та відкидають "спроби спотворення історичних фактів", пов'язаних із Голодомором, передає словенське видання 24ur.

Декларацію про визнання Голодомору геноцидом ухвалили більшістю в 67 голосів проти восьми за підтримки всіх парламентських груп.

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Президент Володимир Зеленський також відреагував на ухвалене рішення та подякував словенському парламенту.

"Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності", – прокоментував він у Twitter.

Зеленський відреагував на рішення Словенії про Голодомор / скріншот: twitter.com/ZelenskyyUa

Визнання Голодомору геноцидом українців

Нагадаємо, що Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу. Прийнята резолюція висловлює солідарність з народом України і вшановує пам'ять мільйонів загиблих в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу. Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук. Пізніше Румунія також визнала Голодомор геноцидом українського народу.

РФ заплатить за жертв Голодомору і за сьогоднішні злочини. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що росіяни заплатять за всіх жертв Голодомору. Андрій Єрмак підкреслив, що сьогодні РФ прагне створити в Україні "холодомор".

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