Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Ухвалену резолюцію передадуть Верховній Раді, президенту, уряду України.

Голодомор, ЄС / pixabay , president.gov.ua

15 грудня Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як повідомляє Укрінформ, Європарламент підтримав резолюцію, яка визнає жахливі події 30-х років минулого століття геноцидом українського народу.

Документ підтримали 507 депутатів, "проти" проголосували - 12, утрималися - 17.

Прийнята резолюція висловлює солідарність з народом України і вшановує пам'ять мільйонів загиблих в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

"Європейський парламент ... визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, викликаний умисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, які призвели до смерті мільйонів українців та суттєво підірвали основи", - йдеться у повідомленні.

Ухвалену резолюцію передадуть Верховній Раді, президенту, уряду України, голові дипломатії ЄС, Європейській Раді і комісії, країнам-членам, ООН, ОБСЄ, а також російському президенту, уряду і парламенту.

Війна в Україні

На засіданні парламентарії також засудили дії Росії, яка продовжує агресивну війну проти України.

Факти про Голодомор

Сталінський закон Про охорону державного майна в 1932 році в народі був відомий як "закон про п'ять колосків". У перший місяць його дії було розстріляно понад 250 осіб.

Голод в Україні 1932-33 років тривав 22 місяці. У цей час Радянський Союз відмовлявся від допомоги інших держав і не дозволяв голодуючим українцям залишати межі країни.

За даними істориків, навесні 1933 року кожну хвилину від голоду вмирало 20 осіб, кожну годину – 1000, кожен день – понад 25 тисяч осіб.

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