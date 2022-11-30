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Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

30 листопада 2022, 22:43

Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.

Голодомор, Німеччина
Голодомор, Німеччина / pixabay , president.gov.ua

30 листопада Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як кажуть на сайті німецького уряду, депутати від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії, а також Опозиційного Християнсько-демократичного союзу підготували позапартійну резолюцію, в якій висловлюються за визнання Голодомору геноцидом.

"Від голоду і репресій постраждала вся Україна, а не тільки її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг розділяє таку класифікацію", - йдеться в документі.

Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.

"Голодомор припав на час наймасовіших злочинів проти людства на європейському континенті, жорстокість яких була немислима на той час. До них відносяться Голокост європейських євреїв в його історичній унікальності, військові злочини Вермахту і сплановане вбивство мільйонів невинних цивільних осіб в рамках расистської німецької війни на Сході, за яке Німеччина несе історичну відповідальність", - йдеться в резолюції.

У Бундестазі під час голосування були присутні посол України в Німеччині Олексій Макєєв і колишній посол, а нині заступник голови МЗС Андрій Мельник.

Раніше в парламентах Ірландії та Молдови офіційно визнали, що Голодомор - геноцид українського народу.

Пізніше Румунія також визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Факти про Голодомор

Сталінський закон Про охорону державного майна в 1932 році в народі був відомий як "закон про п'ять колосків". У перший місяць його дії було розстріляно понад 250 осіб.

Голод в Україні 1932-33 років тривав 22 місяці. У цей час Радянський Союз відмовлявся від допомоги інших держав і не дозволяв голодуючим українцям залишати межі країни.

За даними істориків, навесні 1933 року кожну хвилину від голоду вмирало 20 осіб, кожну годину - 1000, кожен день - понад 25 тисяч осіб....

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