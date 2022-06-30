"Огидне видовище": Путін образився на жарти лідерів G7 через його "голі" фото

Господар Кремля знову опустився до жартів нижче пояса, розмірковуючи, як саме збиралися роздягнутися лідери Великої сімки, щоб його потролити.
Президент Росії Володимир Путін відреагував на жарти на свою адресу з боку лідерів Великої сімки, які іронізували з приводу його фотографій в стилі "мачо".
Путін заявив, що не знає, як лідери G7 "хотіли роздягнутися" на саміті, але думає, що це було б огидне видовище. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після Каспійського саміту 29 червня.
"Я не знаю, як вони хотіли роздягнутися – по пояс або нижче пояса. Думаю, що було б огидне видовище в будь-якому випадку", - сказав Путін.
Як повідомляв Главред, лідери Великої сімки (G7) в ході саміту в неділю, 26 червня, пожартували над фотографіями президента Путіна, на яких він зображений з голим торсом і верхи на коні.
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон жартома запропонував учасникам саміту роздягнутися для фотографії, щоби показати, що вони "крутіші, ніж Путін".
"Залишити піджаки або зняти? Чи можемо ми роздягнутися?"- жартома запитав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.
У свою чергу, глава канадського уряду Джастін Трюдо запропонував дочекатися офіційного знімка перед тим, як роздягатися.
"Ми збираємося влаштувати показ верхової їзди з голим торсом", - сказав Трюдо, маючи на увазі відому фотографію Путіна, датовану 2009 роком.
Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що якби на чолі РФ була жінка, то війни Росії проти України можна було б уникнути. Нинішнього господаря Кремля Джонсон назвав прикладом "токсичної маскулінності", а "спецоперацію" Путіна - "божевільною мачо-війною".
Інші новини:
- Путін назвав кінцеву мету вторгнення Росії в Україну
- Путін сильно здав, і це небезпечно для всього світу
- Смерть Путіна - не панацея: чому його наступник продовжить війну в Україні