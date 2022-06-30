"Огидне видовище": Путін образився на жарти лідерів G7 через його "голі" фото

Путін образився на жарти лідерів G7 через його фото з голим торсом/ Фото УНІАН, Twitter

Президент Росії Володимир Путін відреагував на жарти на свою адресу з боку лідерів Великої сімки, які іронізували з приводу його фотографій в стилі "мачо".

Путін заявив, що не знає, як лідери G7 "хотіли роздягнутися" на саміті, але думає, що це було б огидне видовище. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після Каспійського саміту 29 червня.

"Я не знаю, як вони хотіли роздягнутися – по пояс або нижче пояса. Думаю, що було б огидне видовище в будь-якому випадку", - сказав Путін.

Як повідомляв Главред, лідери Великої сімки (G7) в ході саміту в неділю, 26 червня, пожартували над фотографіями президента Путіна, на яких він зображений з голим торсом і верхи на коні.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон жартома запропонував учасникам саміту роздягнутися для фотографії, щоби показати, що вони "крутіші, ніж Путін".

"Залишити піджаки або зняти? Чи можемо ми роздягнутися?"- жартома запитав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

У свою чергу, глава канадського уряду Джастін Трюдо запропонував дочекатися офіційного знімка перед тим, як роздягатися.

"Ми збираємося влаштувати показ верхової їзди з голим торсом", - сказав Трюдо, маючи на увазі відому фотографію Путіна, датовану 2009 роком.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що якби на чолі РФ була жінка, то війни Росії проти України можна було б уникнути. Нинішнього господаря Кремля Джонсон назвав прикладом "токсичної маскулінності", а "спецоперацію" Путіна - "божевільною мачо-війною".

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