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"Відібрали південь і північ": експрезидент Молдови зазіхнув на українські землі

Олексій Тесля
5 лютого 2025, 04:05
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"Радянську Молдавію" нібито позбавили статусу морської держави, стверджує Ігор Додон.
Додон
Ігор Додон розповів про "молдавські землі" в Україні / Колаж: Главред, фото: Google/maps, kremlin.ru

Важливо:

  • На землях України проживають сотні тисяч молдаван, каже Додон
  • "Радянську Молдавію" нібито позбавили статусу морської держави

Колишній президент Молдови, сумнозвісний ватажок місцевих соціалістів Ігор Додон заявив про те, що Кишинів нібито має право претендувати на деякі території України.

Як пише видання NewsMaker, він прокоментував заяву скандального румунського політика Келіна Джорджеску, який назвав Україну "вигаданою державою" і закликав до "поділу" нашої держави.

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"Хочу зауважити деяким політикам Європейського союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, історично молдавські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдаван на своїй землі, і вони розмовляють молдавською мовою", - каже проросійський політик із Молдови.

Водночас він також зазначив, що "радянську Молдавію" нібито позбавили статусу морської держави, а також нібито "відібрали південь країни і північ".

При цьому Додон говорить про необхідність переговорів між Україною і РФ щодо завершення війни. Він засудив заяву президента Молдови Маї Санду, яка сказала, що Кишинів підтримуватиме Україну до кінця війни.

Нагадаємо, румунський політик раніше заявив про плани захопити Буковину. Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою".

Раніше один із лідерів партії "Альянс за об'єднання румунів" Клаудіу Тирзіу раптово висловив бажання анексувати українські території і домогтися "відлиги у відносинах з РФ". Він вирішив, що в України потрібно забрати Буковину, Закарпаття та Одеську область.

Як повідомляв Главред, раніше Діана Шошоаке подала "проєкт закону", в якому вона закликає розірвати договір про добросусідство і співробітництво з Україною та анексувати Північну Буковину, Марамуреш і острів Зміїний. Київ ініціює санкції проти політичного діяча.

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Придністровська Молдавська Республіка

Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови.

Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

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