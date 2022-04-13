Від "другої найсильнішої" до натовпу вбивць: експерт пояснив, чим нам загрожує зміна іміджу армії РФ

Експерт пояснив, чим нам загрожує зміна іміджу армії РФ/ Reuters

Імідж російської армії суттєво змінився від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від статусу "другої найсильнішої у світі" армія РФ опустилася до "збіговиська мародерів, ґвалтівників і вбивць".

Але, оцінюючи російську армію, потрібно керуватися оцінками фахівців, а не пересічних громадян. Таку думку висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексочільник Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Імідж російської армії справді змінився. Але слід розрізняти оцінки, які даються пересічними громадянами, політиками та фаховими військовими. Однозначно можна стверджувати, що міф про непереможну російську армію повністю зруйнований у сприйнятті всіх без винятку, в тому числі військових експертів", – зазначає Тука.

Проте не можна розслаблятися і зачаровуватися, до прикладу, кадрами знищення російської техніки. Такі відео безперечно мотивують цивільне населення, але в результаті це може призвести до того, що громадяни почнуть недооцінювати ворога. За словами Туки, таке ставлення до ворога часом призводило до неповоротних втрат у ЗСУ.

"Адже навалою такого сатиричного відео вибудовується викривлений образ ворога як придуркуватого ідіота, який підставляється під обстріли, не чинить спротиву, тікає за першої нагоди та топиться сам чи топить техніку. Через неадекватне сприйняття ворога наші військовослужбовці інколи припускалися помилок, за які навіть доводилося платити власним життям", – каже експерт.

Раніше британська розвідка повідомляла, що бойові дії на Сході України до кінця квітня будуть лише посилюватися. Ескалація в Донецькій та Луганській областях відбудеться у найближчі 2-3 тижні.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з канцлером Австрії Карлом Негаммером заявив, що було б краще, "якби війна скоріше закінчилася". Проте сам канцлер зазначає, що незрозуміло, який зміст російський президент вклав у цю фразу.

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