Від сильного удару з дитини спало взуття: у Польщі трамвай збив 11-річну українку

Дитина з мамою були у Варшаві з кінця лютого – втекли туди від війни в Україні.
У столиці Польщі Варшаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 11-річної дівчинки з України. Дитину збив трамвай.
Нещасний випадок трапився на кільцевій розв'язці де Голля. Про це повідомляє польське видання se.pl.
Зазначається, що дівчинка поверталася зі школи і переходила трамвайну колію у недозволеному місці. Удар був таким сильним, що з дитини злетіло взуття.
На місце події одразу викликали медичний гелікоптер, проте йому не було де сісти. Тому гелікоптер повернувся назад, а постраждалу забрала карета швидкої допомоги.
Зараз за життя дитини боряться медики.
Відомо, що дівчинка разом з мамою приїхали у Варшаву наприкінці лютого, тікаючи від війни в Україні.
Раніше повідомлялося, що у Варшаві агресивна жінка накинулася на українку, котра працює в магазині борошняних виробів, звинувативши її у тому, що вона нібито порадила їй купити не такий хліб.
Нагадаємо, українка в аеропорту США провчила школяра з РФ, який закликав використати проти України ядерну зброю.
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