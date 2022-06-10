Від сильного удару з дитини спало взуття: у Польщі трамвай збив 11-річну українку

У Польщі трамвай збив 11-річну українку/ Tadeusz Mróz, se.pl, lvivoblrada.gov.ua

У столиці Польщі Варшаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 11-річної дівчинки з України. Дитину збив трамвай.

Нещасний випадок трапився на кільцевій розв'язці де Голля. Про це повідомляє польське видання se.pl.

Зазначається, що дівчинка поверталася зі школи і переходила трамвайну колію у недозволеному місці. Удар був таким сильним, що з дитини злетіло взуття.

На місце події одразу викликали медичний гелікоптер, проте йому не було де сісти. Тому гелікоптер повернувся назад, а постраждалу забрала карета швидкої допомоги.

Зараз за життя дитини боряться медики.

Відомо, що дівчинка разом з мамою приїхали у Варшаву наприкінці лютого, тікаючи від війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що у Варшаві агресивна жінка накинулася на українку, котра працює в магазині борошняних виробів, звинувативши її у тому, що вона нібито порадила їй купити не такий хліб.

Нагадаємо, українка в аеропорту США провчила школяра з РФ, який закликав використати проти України ядерну зброю.

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