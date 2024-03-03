Залишаться без захисту: Італія забирає своє ППО із Словаччини - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/TT Mamba, яка розташована на військовій базі Малацьки-Кучиня разом із 145 італійськими солдатами. Про це повідомляє видання Aktuality.
"Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надали в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", – розповів Фіцо, проте інших подробиць він не навів.
Прем'єр-міністр Словаччини додав, що тепер стратегічні об'єкти країни, включаючи атомні електростанції, залишаються без захисту. Він також нагадав, що попередній уряд "подарував" Україні справну російську систему протиповітряної оборони С-300.
"Потім у нас деякий час були американські системи Patriot, згодом і вони пішли, а тепер теж йдуть італійці", – сказав Фіцо.
За інформацією видання, італійська система протиповітряної оборони SAMP/T була введена на заміну американській системі Patriot у минулому році. Словаччина надала Україні комплекс С-300 після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
ППО SAMP/T - Mamba - що це таке
Система "земля-повітря" середнього радіусу дії Mamba (від фр. Famille de Sol-Air Futurs Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre) – наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю.
Зенітний ракетний комплекс розроблений європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.
SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.
SAMP/T може знищувати ворожі літаки на відстані від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження – до 25 км.
Всі 8 ракет Aster-30, що містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.
Скандальні заяви Фіцо щодо України
Після масованого удару РФ по Києву, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну заяву про те, що у столиці України "абсолютно нормальне життя".
Фітцо стверджував, що війна Росії проти України розпочалася у 2014 році через дії "українських неонацистів". Також він назвав членство України в НАТО потенційною причиною для початку Третьої світової війни.
Прем'єр-міністр Словаччини раніше заявляв про те, що Україні навіть за допомогою грошей та західної зброї не вдасться перемогти Росію на полі бою.
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