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"Він - параноїк": социолог розповів про головний страх Путіна

7 серпня 2022, 08:26

Американські спецслужби розглядають варіант усунення Путіна, вважає Ігор Ейдман.

Володимир Путін
Володимир Путін / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін страждає параноєю. Він сильно боїться за своє життя.

В чаті на Главреді соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман розповів, що найбільше він побоюється Західних спецслужб.

"Він - параноїк, а у параноїків часто манія переслідування. Я думаю, що він, перш за все, боїться заходу, американців, американських спецслужб. Він боїться, що його просто усунуть", - зазначив експерт.

За його словами, якщо Путін перейде червону межу, то американські спецслужби перейдуть до дій.

"При всій його параної я б такий варіант не виключав, тому що мова йде про виживання людства. І я думаю, що американські спецслужби, принаймні, розглядають такий варіант і опрацьовують плани. Інше питання-чи вистачить політичної волі у американського керівництва. Але якщо вони зрозуміють, що Путін почне ядерну війну, то, як кажуть німці – warum nicht, чому ні. Чому б його не спробувати усунути", - припустив Ейдман.

Раніше лікар-психіатр Антон Михайлов заявив, що ознаками проблем Путіна з психікою є величезної довжини стіл для переговорів з іноземними лідерами або нібито зустріч господаря Кремля з жінками-пілотами і стюардесами, відео з якої було змонтовано.

Про діагноз Путіна також говорять його ідеї про " русский мир "і захоплення всієї Європи, які починалися з" відновлення "Росії," об'єднання братніх народів " і далі перетворилися на ідеї знищення цих народів і держав.

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Володимир Путін Ігор Эйдман
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