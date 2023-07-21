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"Він ледачий бовдур": Жирнов розповів, як двійники Путіна зіграли з ним злий жарт

Анна Ярославська
21 липня 2023, 03:30
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Путін використовував "формулу Єльцина", тому спочатку з'явилися "технічні двійники", але потім їхня функція змінилася.
Сергій Жирнов, Володимир Путін
Сергій Жирнов розповів про двійників Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот

Двійники у російського диктатора Володимира Путіна були давно. Спочатку вони були просто "технічними", але потім стали виконувати трохи іншу функцію. Деталі в інтерв'ю Главреду розкрив колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов.

"Двійники у Путіна раніше були чисто технічні, тому що він - ледачий бовдур. Про нього все розповідають, що він людина, яка дуже не любить працювати. Так було, коли він служив у КДБ, працював у мерії та в Адміністрації президента. Це було так, коли він став президентом, тобто начальником, який сам собі формує графік. Вже з Єльциним була формула – президент працює на дачі з документами, тобто лежить п'яний на дачі. Для Путіна та сама формула залишилася, але це означало, що Путін плаває в басейні та не хоче їхати в Кремль", - розповів Жирнов.

Але оскільки Путіну потрібно було з'являтися на людях, з'явилися "технічні двійники", які просто з'являлися на заходах, не пов'язаних з виголошенням промов, де просто треба було на картинці позначити людину, схожу на Путіна.

"І там навіть не було потрібно дуже великої схожості, особливо коли потрібен був якийсь прохід, помахати ручкою натовпу, потиснути кілька рук, сісти в машину і вийти з неї. Тобто для цього було достатньо просто людини, грубо кажучи, злегка схожої на президента РФ. І для цього йому потрібні були двійники", - пояснив він.

Але потім технічні двійники змінили функцію й стали відволікати увагу від справжнього тіла президента, оскільки Путін став боятися, що його можуть вбити.

"І тому на таких заходах, де було багато народу, і був задіяний цей двійник. З іншого боку, їх використовували, коли треба було робити те, що нам описав Гліб Каракулов, офіцер ФСО, який втік восени 2022 року. Він розповів, що коли, припустимо, Путін сидить в Бочаровому струмку (літня резиденція Володимира Путіна в Сочі, - Главред) і хоче сидіти там далі, то тоді він відправляє кортеж зі своїм двійником кудись в Москву. І якісь люди, навіть наближені, в аеропорту або літаку бачать, що якийсь Путін їде в Москву. А в цей час справжній Путін залишається знову бити байдики в Бочаровому струмку. Ось для цих цілей у Путіна були двійники досить давно і досить тривалий час", - розповів Жирнов.

За його словами, в останні два-три роки з'явилася нова тенденція. Люди, які претендують на інсайд з Кремля, стали говорити, що у Путіна насправді якісь проблеми зі здоров'ям.

"На це вказували і його фізичні зміни, тому що ми стали помічати, що один Путін став не схожий на іншого себе, припустимо, з різницею в 24 години. Припустимо, людина має худорляве обличчя, і раптом воно у нього розпухле, одутле, явно нездорового кольору. Все це породжувало чутки, і поступово народився ось цей міф про працюючого двійника, який навіть став за Путіна щось говорити. І, до речі, цей міф прилип до Путіна, і тепер йому від нього дуже важко відв'язатися. І для Путіна найстрашніша річ сталася в президентській комунікації, тому що коли він виходить на люди, то перше питання, яке починають ставити в медіасфері – справжній це Путін чи ні. А це жахливо для президента, тому що ніхто вже не обговорює те, що робить Путін, навіщо це потрібно, на які гроші, до чого це веде. Тобто говорять не про зміст його політики, а про те, чи справжній це Путін", - зазначив Жирнов.

Другий ярлик, який прилип до російського диктатора, - "бункерний дід, який безвилазно сидить в бункерах і пудрить мізки, кажучи, що він в Кремлі, а насправді він Ново-Огарьово або на Валдаї, на Алтаї або в Сочі".

"Тобто виходить, що всі ці дивні речі, які він організував, б'ють рикошетом по ньому самому. Тобто це такий бумеранг, який до нього ж і повернувся", - додав Жирнов.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду:

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Що відомо про двійників Путіна

Кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов розповів, як знаходять двійників російського диктатора Володимира Путіна. Експерт вважає, що це конкретні люди, яким потім проводять пластичні операції та вчать певній поведінці.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Кремль використовує людей, яким для схожості з Путіним зробили пластичні операції. Буданов уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, як це було на Різдво, значить це справжній президент РФ.

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