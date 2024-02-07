'Він має свій план': експерт розповів про наслідки перемоги Трампа

Трамп вважає Крим російським та має свій план - Марат Гельман розповів деталі.

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Гельман розповів про можливу перемогу Трампа / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, галерист Марат Гельман розповів, чи розраховує Кремль на те, що Трамп у разі перемоги не стане підтримувати Україну і відсторониться.

"Ні, у нього є план. Тобто у Трампа, який вважає Крим російським, є свій план. Можливо, це ідея плебісциту на окупованих територіях. Хоча який може бути плебісцит на території, яка була захоплена? Але для Трампа це не проблема. Я побоююся його", - зазначив Гельман.

Він наголосив, що перед українським МЗС стоїть важливе завдання.

"І, до речі, можливо, Зеленський має рацію: потрібно поміняти людей, зокрема в МЗС. Адже робота нинішньої команди МЗС України заточена на отримання ресурсів від різних країн. І це було правильно спочатку. Зараз МЗС має бути більш інтелектуальним і має сформувати для Байдена і його передвиборчої кампанії главу про те, що допомога Україні - це, насправді, допомога Америці. Приблизно так має називатися цей розділ. І краще за українську політику її ніхто не створить для Байдена. Це дуже важливо зробити", - пояснив експерт.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман зробив прогноз про масові репресії в Росії після президентських виборів:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп може пожертвувати Україною заради крісла в Білому домі. Якщо в США не схвалять військову допомогу Україні, то наслідки можуть бути катастрофічними. Україна потерпає від нестачі артилерійських снарядів.

Кирило Буданов зробив прогноз, що буде з допомогою Україні, якщо прийде Трамп. Україна чекає на позитивне рішення щодо подальшої військової підтримки з боку США в результаті дебатів у Конгресі, сказав очільник ГУР.

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