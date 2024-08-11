Окупанти не зможуть довго і якісно воювати у Курській області - Жданов

Як і на території України, у Курській області потужний "кулак" ворога може згоріти через великі втрати особового складу.

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Окупанти мають можливість активно йти у наступ, однак недовго / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з ISW

Останні декілька днів озброєні люди тримають низку населених пунктів на території Курської області. Якщо окупаційні війська РФ почнуть воювати за них так, як вони звикли це робити, утримувати підконтрольні території буде важко, однак ворожа армія не гумова.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов. За його словами, в цьому контексті варто згадати слова очільника ГУР МО України Кирила Буданова. Він прогнозував, що наступ противника триватиме ще до двох місяців і Жданов вважає, що це правильне твердження.

"Росіяни спалюють свій особовий склад, не зважаючи на втрати. Говорив із нашими військовими, ситуація наступна: російські війська 2-3 дні атакують, а коли рівень укомплектованості їхніх підрозділів падає до показника 30-50% – військові втрачають свою боєздатність і стають просто натовпом озброєних людей", - запевняє експерт. відео дня

У такій ситуації російському командуванню доводиться вводити зміни. Вони відводять до другого ешелону небоєздатні угруповання і за рахунок того ж другого ешелону доукомплектовують.

"Можуть також розформовувати та перетасовувати підрозділи. І ось через 2-3 дні, коли військові відпочили, а підрозділи набрали людей, їх знову кидають на передову", - додав Жданов.

Хоч у ворога все ще є можливість постійно поповнювати свої підрозділи, але за свідченнями ЗСУ на російських полонених, новобранців у РФ навчають не більше двох тижнів, що навіть не дорівнює проходженню курсу молодого бійця. Через це якість бійців знижується. А безкінечно набирати особовий склад і ходити в атаку Кремлю не вдасться.

Хто такий Олег Жданов? Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Криза в Курській області - останні новини

З 6 серпня на територію Курської області почали заходити угруповання озброєних людей, які поступово брали під контроль населені пункти РФ. Росіяни стверджували про нібито прорив ЗСУ.

Після перших успіхів угруповання на території РФ, на бої в Курській області відреагували у США. Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням, що відбувається в Курській області.

Через декілька днів країна-агресор Росія, щоб не оголошувати стан війни та запобігти внутрішній паніці населення, вирішила оголосити саме контртерористичну операцію на території Курської та ще двох областей.

Хоча окупанти стверджують, що кордон перейшли саме ЗСУ, офіційна українська влада тримає мовчання, однак у західних ЗМІ переконані, що на цій операції "скрізь відбитки пальців президента Зеленського".

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