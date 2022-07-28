Окупанта і його матір поховали в один день: в їхньому рідному місті в цьому звинувачують усіх, крім Путіна

Жінка померла, дізнавшись про смерть сина на війні в Україні.
У Туві померла мати російського окупанта після того, як отримала звістку про смерть сина.
У місцевому пабліку повідомили, що їх поховали в один день.
"У Туві серце матері не витримало після звістки про те, що її син загинув на війні з Україною! Четверо дітей залишилися без батька і бабусі. Майор поліції Управління Росгвардії по Республіці Тива Шабалін Володимир В'ячеславович загинув в Україні. Отримавши звістку про загибель сина у матері не витримало серце і жінка померла", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що загиблий народився і виріс у м.Туран Пій-хемського кожууна Республіки Тива.
"Всі ці смерті на совісті чиновників, депутатів, пропагандистів і всіх хто підтримує цю злочинну війну", - підкреслили автори пабліку.
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Кирила Салміна зі Свердловської області. Він служив на російському флоті і жив у Калінінграді. Загарбник активно доводив у соцмережах, що армія РФ - "найсильніша на всьому білому світі".
Крім того, в Україні був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.
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