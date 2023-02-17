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Полювання на "кротів" Путіна: Захід накрив масштабну мережу шпигунів РФ — WP

17 лютого 2023, 13:44
Неафішована компанія проти шпигунів, ймовірно, застала Володимира Путіна зненацька.
Путін, охорона, охоронці
На Заході накрили масштабну мережу шпигунів РФ / osinform.org

Затримання на території Німеччини російського шпигуна Артура Еллера стало однією з ланок масштабної операції США і ЄС проти розвідмережі РФ.

При цьому перевірки пройшли щодо підозрюваних російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії, йдеться в матеріалі видання The Washington Post.

За словами високопоставлених співрозмовників, в результаті операції розвідувальні служби РФ зазнали колосальних втрат з часів закінчення холодної війни.

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Підкреслюється, що неафішована компанія проти шпигунів, ймовірно, застала Росію і главу Кремля Володимира Путіна зненацька, оскільки керівництво країни не могло передбачити подібні наслідки.

У матеріалі наголошується, що жодна спроба Росії повторно впровадити своїх агентів не увінчалася успіхом.

При цьому за місяць до арешту Еллера німецька влада також заарештувала 52-річного Карстена Лінке, який керував підрозділом, що відповідав за внутрішню безпеку BND, і мав доступ до особистих справ співробітників агентства.

"Спільна операція показала, що російські спецслужби заволоділи секретними документами BND, що поклало початок полюванню на кротів", — продовжили журналісти у своєму матеріалі.

Не виключається, що Лінке і Еллер могли бути членами ультрарадикальної партії "Альтернатива для Німеччини". В ході негласних слідчих дій з'ясувалося, що 31-річний чоловік часто відвідував Москву, а перед своїм затриманням виїхав до США для святкування Різдва.

При цьому після затримання Лінке Еллеру подзвонив куратор з ФСБ і попередив про можливе викриття, через що він повинен був негайно вилетіти до столиці Росії.

31-річного підозрюваного затримали в січні в аеропорту Майамі. Еллер погодився співпрацювати з представниками ФБР, надавши свій мобільний телефон і ноутбук.

Нагадаємо, шпигун з Росії хотів стати стажистом в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі (Нідерланди) - саме те, що розслідує воєнні злочини, вчинені в Україні російськими окупантами. Про це заявили співробітники нідерландської служби загальної розвідки і безпеки (AIVD).

За їх словами, офіцер російської розвідки представився громадянином Бразилії Віктором Мюллером Феррейрою (дата народження ‒ 4 квітня 1989 року), хоча його справжнє ім'я Сергій Черкасов (дата народження ‒ 11 вересня 1985 року).

Німецькі спецслужбісти стверджують, що у ФРН зараз діють близько двохсот російських шпигунів. Про це повідомляє авторитетне німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що куратор всіх шпигунів з РФ - співробітник російського посольства у ФРН.

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