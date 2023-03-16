Дуже важливий крок: що відомо про можливі переговори Зеленського і глави Китаю

Кірбі застеріг Китай від сприяння припиненню вогню в Україні, сказавши, що це посилить російську агресію.

Зеленський, Сі Цзіньпін / Колаж фото УНІАН

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським і главою Китаю Сі Цзіньпіном були б корисною справою.

"Ми думаємо, що було б добре, якби вони (Зеленський і Сі Цзіньпін, - ред.) поговорили", - заявив він, підкресливши, що США підтримують і будуть підтримувати такі контакти.

При цьому Кірбі застеріг Китай від сприяння припиненню вогню в Україні, сказавши, що це посилить російську агресію.

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Візит Сі Цзіньпіна до Москви

В кінці лютого видана The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що китайський лідер Сі Цзіньпін готується до поїздки в Росію в найближчі місяці. Під час цього візиту він, зокрема, хоче дати поштовх мирним переговорам України та країни-агресора РФ щодо війни.

13 березня видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію і провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Як пише видання, плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуто скептично на Заході, враховуючи дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.

Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ у конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як буде виглядати "виграш" або "нічия" вже неважливо.

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